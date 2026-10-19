País cercano a China desplegará misiles de largo alcance durante ejercicio militar con EE. UU.

Japón inició este lunes un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos en el que, por primera vez, un tipo de misil de largo alcance se desplegará fuera de su base, en medio de un repunte de la tensión en las relaciones con Pekín.

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Los vínculos entre ambos países, históricamente tensos, se han deteriorado aún más recientemente, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en 2025 que Tokio podría intervenir en caso de un ataque chino contra la isla de Taiwán, que Pekín reclama como propia.

El ejercicio militar llamado “Keen Sword”, que se prolongará hasta el 29 de octubre en distintas partes de Japón, será uno de los mayores jamás realizados entre los dos aliados. En él participarán unos 45.000 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa japonesas y 12.000 soldados estadounidenses.

Personal de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón participa en el Ejercicio de Potencia de Fuego Fuji, en la zona de entrenamiento de Fuji Oriental, en Gotemba (prefectura de Shizuoka, Japón), el 7 de junio de 2026 Foto: Anadolu via Getty Images

Es la primera vez que los misiles de largo alcance tipo 25 se desplegarán fuera de su base en la prefectura de Kumamoto, en la isla meridional de Kyushu, desde su llegada allí a principios de este año.

Los misiles se desplegarán en un terreno de entrenamiento de esa isla. Según el diario económico Nikkei y otros medios locales, el proyectil tiene un alcance de 1.000 kilómetros, por lo que puede llegar a aguas cercanas a Taiwán.

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Japón planea verificar los procedimientos de lanzamiento para atacar buques de guerra en el mar en caso de ataque, pero no habrá ningún “ejercicio de tiro real”, declaró el lunes a la AFP un portavoz del Estado Mayor Conjunto del ejército japonés.

“El hecho de que el ejercicio haya alcanzado una escala casi máxima refleja tanto una mayor sensación de crisis como una fuerte demanda de entrenamiento”, declaró este mes Hiroaki Uchikura, jefe del Estado Mayor Conjunto, a los periodistas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi Foto: AFP

Cabe recordar que el ejercicio militar llega después de que las autoridades de Corea del Norte hayan confirmado un ensayo “satisfactorio” de un nuevo sistema de torpedos guiados de alta velocidad, una nueva prueba militar naval que se produce en pleno aumento de la tensión tras el reciente uso de misiles en el Mar de Japón.

“Se ha realizado una prueba de lanzamiento del Zam-2.0, un nuevo sistema de armas de torpedos de alta velocidad y guiado de precisión, impulsado por los institutos de investigación científica de defensa de la República Democrática de Corea en todos los niveles como un proyecto de desarrollo conjunto”, ha apuntado el comunicado publicado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.