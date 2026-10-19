Portugal oficializó el castigo a Cristiano Ronaldo: sanción por abandonar la concentración

Este lunes, 19 de octubre, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) hizo oficial la sanción a Cristiano Ronaldo, luego de que el astro abandonara la concentración lusa el pasado 30 de septiembre.

Nuevo comunicado oficial de Cristiano Ronaldo: reveló el documento que Jorge Jesus incumplió

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“El Consejo Disciplinario – Sección No Profesional – de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar al acusado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 (treinta) días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00 € (doscientos cincuenta y cinco euros)“, reveló el Consejo Disciplinario de la FPF.

El medio portugués A Bola declara que, debido a que la acción disciplinaria de Cristiano fue el 30 de septiembre, y el próximo partido de Portugal será el 14 de noviembre (vs. Dinamarca) el astro luso podría jugar.

¿Jorge Jesus volverá a convocar a Cristiano Ronaldo?

Sin embargo, más allá de que Ronaldo esté disponible, parece que la relación entre el técnico Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo está completamente rota.

Cristiano abandonó la concentración de Portugal previo al partido contra Dinamarca, el pasado 1 de octubre, y posterior a la rueda de prensa del técnico Jorge Jesus.

Antes, el 27 de septiembre, Ronaldo no vio ni un solo minuto en el juego de Portugal ante Noruega, y eso provocó furia en el histórico delantero de 41 años.

Días después de abandonar la concentración, y no jugar ante Noruega, Ronaldo publicó el siguiente comunicado: “Se elaboró un breve documento que yo mismo validé y que, con mi conocimiento, fue entregado al entrenador, tal como él había solicitado (...) Lo que ocurrió en la rueda de prensa es conocido: su postura no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que no creo haber merecido, una actitud de ‘quiero, puedo y mando’ que nunca me mostró, ni remotamente, en privado el día anterior”.

La respuesta de Jorge Jesus al comunicado fue: “He leído el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir”.

🗣️ Jorge Jesus já leu comunicado de Ronaldo: «Vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa» https://t.co/aqN7Uem67k — Record (@Record_Portugal) October 7, 2026

Por eso es que se da como un hecho que la relación entre ambos está rota. Sin embargo, habrá que esperar la próxima convocatoria.