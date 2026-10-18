Revelaron la decisión de Lucas González sobre James Rodríguez para el partido ante Cúcuta

James Rodríguez estaría de regreso en la lista de convocados de Atlético Nacional para el partido contra Cúcuta Deportivo, programado para este martes, 20 de octubre, en el Estadio General Santander.

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El volante cucuteño brilló por su ausencia en el duelo ante Boyacá Chicó y su técnico, Lucas González, explicó que se trataba de un manejo de cargas ante la cantidad de partidos que deben disputar en la segunda parte de octubre.

James viajaría a su ciudad natal para enfrentar al cuadro motilón, pero en Medellín se quedarían descansando otras figuras como Franco Armani, Edwin Cardona y Elías Cabrera.

La idea del cuerpo técnico es darle rotación a la nómina y cuidar a los titulares de posibles lesiones por acumulación de minutos. Nacional tiene que trabajar con una nómina corta, mientras recupera a los jugadores lesionados.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional Foto: Getty Images

Confirman el regreso de James Rodríguez

“De no pasar nada extraordinario, Atlético Nacional viajará mañana en la tarde a Cúcuta para el partido del martes en el General Santander, sin Franco Armani, Edwin Cardona ni Elías Cabrera, pero con James Rodríguez y otros referentes”, informó el periodista Juan David Londoño.

Cabe recordar que el conjunto verdolaga tiene tres partidos por disputar en menos de una semana:

Martes 20 de octubre : Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional.

: Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional. Jueves 22 de octubre : Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto.

: Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto. Domingo 25 de octubre: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

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Es por eso que James Rodríguez no viajó a Tunja y vio desde lejos la victoria contundente ante Boyacá Chicó con goles de Emmanuel Benítez, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento (2).

Ahora le toca dar una mano y viajar hasta Cúcuta para enfrentar al conjunto motilón. Este será un duelo especial para James, pues se trata de su regreso triunfal a la tierra que lo vio nacer en el año 1991.

Los números de James en Atlético Nacional

Si finalmente entra en la convocatoria oficial y suma minutos, será el séptimo partido de James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional.

Hasta ahora acumula 352 minutos sobre el campo de juego y su balance es de tres asistencias. Aunque ha estado cerca del gol con remates de media distancia y tiro libre, todavía le sigue faltando eficacia para celebrar en la portería rival.

Ante Cúcuta será una buena oportunidad para marcar, pues el cuadro motilón tiene diferencia de gol negativa y ha recibido un total de 19 anotaciones en contra durante el campeonato.

Además de eso, el contexto será inmejorable: la dirigencia del equipo rojinegro espera agotar la boletería en el Estadio General Santander y hasta ahora la respuesta de los hinchas ha sido positiva.