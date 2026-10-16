Lucas González toma inesperada decisión sobre James Rodríguez: lista de convocados en Nacional

Atlético Nacional publicó la lista de convocados para el partido contra Boyacá Chicó. Lucas González decidió no convocar a James Rodríguez, una determinación que sorprendió a algunos hinchas.

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Nacional viaja a Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó y González entregó una lista de 20 convocados del conjunto antioqueño. El partido será este sábado, 17 de octubre, a las 3:00 p. m.

James Rodríguez viene de jugar el clásico contra Independiente Medellín, por Copa BetPlay. Aunque no aparece en la lista de lesionados, el club no precisó inicialmente el motivo de su ausencia.

¿Por qué no convocaron a James Rodríguez contra Boyacá Chicó?

Mauricio Agudelo, periodista cercano a la información de Atlético Nacional, reveló en su cuenta de X que la no inclusión de James Rodríguez en la nómina contra Chicó obedecería a un periodo de descanso para el jugador.

“James descanso y Jorman con una molestia”, contó Agudelo.

✅️ Convocados de @nacionaloficial para su partido en Tunja. Armani Román Parra Haydar Samuel. Marín Cabrera Rengifo Rodríguez Parra Sarmiento PODRÍA ser el equipo. James descanso y Jorman con una molestia. Recuerda: Guadalupe mexican grill and bar. 3014933887 https://t.co/3W2rKcBkpF — Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) October 16, 2026

A su vez, el periodista mencionado dio a conocer que el posible once titular de Nacional contra Chicó sería: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo, Nicolás Rodríguez Rodríguez; Kevin Parra, Andrés Sarmiento.

Se espera que James Rodríguez vuelva a tener actividad con Atlético Nacional el martes 20 de octubre. Ese día, el cuadro verdolaga visitará a Cúcuta Deportivo.

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Actualización de lesionados en Atlético Nacional

Junto con la lista de convocados para el juego contra Boyacá Chicó, Atlético Nacional publicó una actualización médica de sus jugadores lesionados:

Andrés Reyes : esguince de ligamento colateral medial de la rodilla. Retorno según evolución.

: esguince de ligamento colateral medial de la rodilla. Retorno según evolución. Alfredo Morelos : inicia readaptación a campo.

: inicia readaptación a campo. Marlos Moreno : continúa en su proceso de recuperación de lesión muscular de isquiotibiales.

: continúa en su proceso de recuperación de lesión muscular de isquiotibiales. William Tesillo : inicia entrenamientos grupales el próximo 18 de octubre.

: inicia entrenamientos grupales el próximo 18 de octubre. Ian Poveda: contusión en tobillo izquierdo. En exámenes especializados para definir conducta de manejo.

Presentamos la lista de convocados y el reporte médico para nuestro viaje a Tunja, donde enfrentaremos a Chicó en partido válido por la fecha 1 de Liga. Nos vemos pronto, Boyacá. #VamosTodosJuntos https://t.co/d95eyQOvvP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 16, 2026

Así las cosas, Nacional continúa afrontando varias bajas por lesión durante el semestre. Además de ellos, Cristian Chicho Arango también continúa en su proceso de recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.