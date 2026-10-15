Carlos Antonio Vélez analizó el clásico Nacional vs. Medellín: opinó sobre James, Rengifo y Amaranto

Atlético Nacional venció 3-2 a Independiente Medellín, el pasado 14 de octubre, en los cuartos de final de la Copa BetPlay. En un verdadero partidazo, el Verde de Antioquia avanzó a semifinales.

Primer clásico paisa de James Rodríguez: fiesta, victoria y en semifinales de Copa Betplay

La canción que emocionó a James Rodríguez tras ganar el clásico de Nacional vs. Medellín: estaba dichoso

Carlos Antonio Vélez analizó el clásico paisa, incluyendo el rendimiento de jugadores como James Rodríguez y Juan Manuel Rengifo, y el desempeño del técnico del Medellín, Amaranto Perea. Todo en su programa matutino Palabras mayores, transmitido en Win Sports.

Imagen del clásico entre Nacional y Medellín por la Copa BetPlay 2026. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Carlos Antonio Vélez sobre Medellín: “Amaranto no ha podido”

Vélez hizo un análisis, tanto de algunos jugadores del Independiente Medellín como de su entrenador, Luis Amaranto Perea. Se basó en los goles y las situaciones del encuentro para dar su opinión.

“Un partido típico del fútbol colombiano: lleno de errores defensivos. Amaranto definitivamente no ha podido y parece que no va a poder con el Medellín”, dijo.

Agregó: “Pone a Fabra, que es una ofensa defensiva; ofensivamente es importante, pero a él lo ponen ahí para que marque. Una dietica le caería bien a él y a varios que estaban en cancha”.

Asimismo, indicó: “Yo creí que Cataño se había retirado. Un equipo mal alineado, con una línea de juego en contravía de lo que necesitaba. No le pueden hacer a uno tres goles iguales”.

Cerrando sobre Medellín, aplaudió lo hecho por Agustín Martegani. “No es para esta liga”, afirmó, diciendo que el argentino fue el que dio la oferta futbolística en el Atanasio Girardot.

Carlos Antonio Vélez sobre Nacional: “Tiene que trabajar la defensa”

Luego, Vélez pasó a analizar a Nacional. Habló desde lo colectivo hasta lo individual en el triunfo del cuadro verdolaga.

“Lucas González tiene que ponerse a trabajar la defensa. No puede ser que uno arriesgue (...) porque otra vez pone a un equipo para que se defienda con nueve o menos: Campuzano, Cabrera, Uribe y Marín van a tener que ganar premio doble, porque hacen el trabajo defensivo de ellos y los que no marcan”, dijo.

“Ahí hay varios que no marcan, entre otros James Rodríguez y Edwin Cardona. Román es un camión y Cabrera es el eje del equipo. Lo de Rengifo... es una pena que lo tengan marginado por el populismo”, agregó.

Finalmente, sentenció: “Con tanto trotón, es muy difícil tener un equipo equilibrado. Sin embargo, para fortuna de Nacional, encontró al frente un equipo supremamente flaco. Salvo el partido contra América (...) siempre lo he dicho: Medellín tiene más puntos que juego”.