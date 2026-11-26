Atlético Nacional recuperó la sonrisa gracias a un desempeño superlativo de James Rodríguez ante Independiente Medellín. El volante cucuteño dio dos asistencias y fue elegido como la figura del partido en la transmisión oficial de Win Sports.

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Carlos Antonio Vélez, que fue comentarista designado para el clásico paisa, calificó como “excepcional” el rendimiento de James y destacó que este ha sido uno de los mejores partidos que le ha visto desde que llegó al cuadro verdolaga.

Gracias a esta victoria, Nacional se convirtió en el nuevo líder del grupo A y dio un paso clave hacia la final de la Liga BetPlay. El próximo sábado enfrentará a Santa Fe en El Campín, en un duelo directo por la primera posición del cuadrangular.

Independiente Medellín, por su parte, tratará de recuperar la senda victoriosa ante Once Caldas en el Atanasio Girardot.

Carlos Antonio Vélez destacó a James

En su columna Palabras mayores, emitida este jueves, 26 de noviembre, Carlos Antonio Vélez destacó a James Rodríguez como el mejor jugador de Atlético Nacional en el clásico paisa por la fecha 2 de los cuadrangulares.

“Un partido excepcional, el mejor que ha jugado en Colombia, don James Rodríguez. Fue la gran figura del equipo. Si ustedes miran el mapa de calor, por todas partes, por el medio y por la derecha, por todos los sectores del campo”, apuntó.

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Vélez desplegó las estadísticas de James ante Medellín: dos asistencias, seis pases claves y 41 de 45 pases en el campo rival.

El periodista consideró que la clave estuvo en su compromiso táctico y físico. “Se tiró al piso, corrió, marcó, recuperó cuatro balones, ganó dos de cuatro duelos en el piso y ganó el único duelo aéreo que tuvo. Si esto lo hubiera hecho hace cuatro años, nos hubiéramos evitado un montón de dolores de cabeza”, sentenció.

“El nivel del fútbol colombiano se lo permite, pero lo que es cierto es que este es el mejor partido que ha hecho James, seguido por Cabrera y Marlos”, agregó.

Criticó el planteamiento de Lucas González

Antes de llenar de elogios a James Rodríguez por su desempeño en el clásico, Carlos Antonio Vélez había dado una opinión crítica sobre el planteamiento que dispuso Lucas González.

“Inventó un dibujo que no le dio resultado. Él puede creer que sí, pero no le dio resultado. Un dibujo de tres centrales y dos carriles que no son carriles, porque son jugadores de limitado regreso con un gran poder ofensivo: Benítez y Marlos”, explicó.

Carlos Antonio analizó los fallos en la idea de juego. “Eso no le funcionó. De hecho, lo desmonta arrancando el segundo tiempo metiendo a Velásquez (…) Con ese dibujo iba empatando en el primer tiempo y solo la pelota quieta lo acercó”, dijo.

“Lo que pasa es que Medellín no aprovechó ese regalo que les daban por las bandas. Cuando entra Velásquez y Medellín gestiona muy mal su resultado, a partir de ahí, Nacional se empodera y hace uso de lo que mejor sabe hacer, que es atacar. Claro, con una estructura mucho más natural”, concluyó.