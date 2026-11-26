El mercado de fichajes se sigue moviendo en el fútbol profesional colombiano. En las últimas horas apareció otro nombre que no estaba en el panorama y, según reportes, fue ofrecido a la dirigencia de Junior, Millonarios y Santa Fe.

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Se trata de Alen Halilovic, futbolista croata de 30 años, que se formó en la cantera del FC Barcelona y pasó por otros equipos importantes de Europa como Hamburgo, AC Milan, Standard de Lieja y Birmingham City, entre otros.

Durante su época de formación fue apodado como el ‘Messi croata’ por las grandes condiciones que se le veían en las divisiones menores del Barça; sin embargo, su carrera no logró despegar como esperaban los directivos del cuadro catalán.

Después de saltar de equipo en equipo, Halilovic terminó en el Fortuna Sittard de Países Bajos. Allí terminó contrato en el mes de julio y desde entonces se encuentra a la espera de una nueva oportunidad.

Suena para la Liga BetPlay 2027

Ahora mismo la mayoría de ligas del mundo tienen cerrado su mercado de fichajes, incluida la Liga BetPlay, pero los empresarios de Halilovic ya se están moviendo para reubicarlo de cara a enero de 2027.

“Alen Halilovic, volante croata de 30 años, fue ofrecido a los equipos grandes de Bogotá y al gigante de la costa”, informó el periodista Alexis Rodríguez.

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Las posibilidades de traer al ‘Messi croata’ a Colombia todavía no están claras; sin embargo, ante la cantidad de figuras que han regresado al FPC en los últimos años no cabe duda que sería un golpe de opinión para cualquier equipo que lo contrate.

Además, jugar en la Liga BetPlay significaría para Halilovic enfrentarse a nombres de larga trayectoria en Europa como James Rodríguez, Hugo Rodallega, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez y Carlos Bacca, entre otros referentes.

¿Quién es Alen Halilovic? Actualidad y datos

El futbolista balcánico juega en la posición de mediocampista ofensivo y en su última experiencia como profesional tuvo cifras aceptables.

Con la camiseta del Fortuna Sittard disputó 67 partidos en total, marcó siete goles y dio siete asistencias. Su balance desde 2023 a 2026 fue de 4223 minutos, la cifra más alta de toda su carrera en el fútbol.

Uno de los puntos claves a tener en cuenta en la carrera de Alen Halilovic es el tema de las lesiones. Entre abril y noviembre del año pasado estuvo 237 días fuera de las canchas por una lesión en el tobillo que frenó en seco sus buenas actuaciones en Países Bajos.

Aunque ahora ya está recuperado físicamente, lleva varios meses sin jugar partidos oficiales y eso podría demorar su debut oficial con cualquier club que decida ficharlo.