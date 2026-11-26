Para este jueves, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo para este miércoles 25 de noviembre de 2025; Nana Calistar destapó lo que viene para los 12 signos del zodiaco

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 26 de noviembre de 2026

Aries

“Si tu pareja hizo un gasto que habían quedado en decidir juntos, pregúntale por qué lo hizo sin avisarte. Hablen de cómo van a manejar el dinero de aquí en adelante. Un beso se agradece, pero todavía falta hablar de la cuenta”.

Tauro

“Si alguien empieza preguntando cómo te sientes y termina queriendo saber con quién dormiste, tú decides hasta dónde contarle. Desahógate con quien sabe guardar lo que le dices. Hay gente que te ofrece el hombro y luego se lleva el chisme completito”.

Géminis

“Géminis, si tu familia apartó el domingo entero y tu pareja se enteró cuando ya estaban repartiendo quién llevaba el postre, ahí tienes de dónde salió la frialdad. Puede que alguien en tu casa esté pasando por un asunto que sí merece tu atención. Explícale a tu pareja qué apoyo te pidieron y cuánto tiempo te va a tomar. Luego decide con ella qué rato pueden guardar para ustedes. Que ese rato tenga hora y lugar, porque con tanto ‘si nos desocupamos’ van a terminar viéndose nomás cuando uno se esté lavando los dientes y el otro ya tenga un pie en la cama”.

Cáncer

“Cáncer, si después de dejarte plantado dos veces te preguntan ‘¿y ahora cuándo te veo?’, que se vaya a freír espárragos con su santa madre. A ver si a ella sí le avisa cuando llega tarde. Ya pusiste de tu parte y tienes derecho a dejar de hacer espacio para quien se acuerda de ti cuando se le desocupa la agenda. Si se acerca alguien nuevo, fijate en lo sencillo. Que proponga algo que también te guste, que llegue y que, si se le atraviesa un pendiente, te avise. Hasta para arrimarse a tu cazuela hay que saber llegar a la hora de la comida”.

Leo

“Leo, a esa bocina que quieres comprar pídele una prueba con música. Si el vendedor nomás te enseña que prende el foquito, hasta el arbolito de Navidad te puede dar ese espectáculo. Algo que se ve enterito por fuera podría fallar justo cuando lo pongas a trabajar. Si la compras por internet, fíjate cuándo vence el plazo para devolverla y pruébala en cuanto llegue. Si falla, pide el cambio de una vez. Qué coraje andar acomodando el cable en tres posiciones para que funcione algo que pagaste completito”.

Virgo

“Virgo, el día que alguien te pregunte ‘¿cuántos me puedes entregar para el sábado?’, se acabó eso de decir que tu negocio es nomás una idea. Ahí puede caer el primer pedido en serio. Antes de contestar que si a todo, calcula cuánto puedes entregar sin poner a media familia a trabajar de madrugada. Y si te piden una muestra, ponle nombre y precio a lo demás desde ese momento. Luego das a probar un poquito y ya hay quien quiere llevarse hasta la charola”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Libra

“Libra, empezaste oyendo el chisme por gusto y acabaste con dos personas pidiéndote que digas quién tiene la razón. ¡Qué acomedido salió el público! Si una amistad te manda un audio de siete minutos y al final te pide que le marques a la otra parte, contéstale que eso lo tienen que hablar entre ellas. Puedes querer mucho a tu gente y dejar que cada quien se haga cargo de su pleito. Además, a la hora de reconciliarse bien que saben encontrarse sin que tú les pongas hasta la ubicación”.

Escorpio

“Escorpión, ya hasta te echaste perfume detrás de las rodillas y a la mera hora te cambian la cita por un ‘mejor ven a ayudarme con una vuelta’. Si te nace echar la mano, va. Si ya van varias veces que esa persona te busca con promesas de un plan bonito y terminas resolviéndole encargos, dile que hoy ibas a salir a divertirte. Puedes aprovechar el arreglo para ir por unos tacos que te encantan. El perfume ya hizo su parte y, francamente, tú también mereces que te sirvan algo caliente”.

Sagitario

“Sagitario, si tu pior es nada ya te pregunta ¿se te puede hablar o todavía no? esa boca lleva más rato puesta de lo que crees. A lo mejor tu pareja trae un cuento que le daba gusto platicarte y se lo acaba contando a cualquiera porque contigo hasta para empezar tiene que medir el humor. Pregúntale qué ha dejado de contarte y escucha la respuesta completita. Si te has pasado de seco, reconoce en qué. Y cuando estén a gusto, arrímate por puro gusto. Hay otras maneras de dejar a alguien sin palabras y varias son más sabrosas que un mal gesto”.

Capricornio

“Capricornio, a ese problema ya le sabes hasta la historia con fechas y testigos. Lo que te falta es hacer la llamada que llevas tres semanas dejando para después. Puede ser para pedir que te corrijan un recibo o para averiguar cuánto cuesta arreglar algo de la casa. Hoy ten a la mano lo que te van a preguntar y marca. Igual y la respuesta te disgusta, pero por fin vas a saber con qué cuentas. Hasta ahorita ya hiciste el coraje, la sobremesa y la repetición del coraje. Ya te toca hacer la llamada”.

Acuario

“Acuario, si te dicen ‘ya les dije que tú ibas a cooperar’, pregúntales en qué momento se les ocurrió que podían disponer de tu cartera. Estos días alguien podría ofrecer dinero o tiempo en tu nombre y luego querer que le sigas la corriente para que no quede mal. Si el compromiso se anunció delante de otros, acláralo ahí mismo”.

Piscis

“Piscis, si alguien te dice ‘yo me encargo de conseguir la camioneta’, averigua si ya la consiguió o si apenas piensa preguntarle al primo. Vas a querer hacer un cambio y podrías ponerlo en marcha dando por hecho que todos traen tu misma prisa. Antes de soltar lo que ya tienes seguro, confirma de qué depende el siguiente paso. Tú, cuando dices que llevas la camioneta, hasta llegas con las cuerdas para amarrar los muebles. Hay gente que dice cuenta conmigo y lo único con lo que puedes contar es con que te va a contestar el domingo en la noche”.