La actriz colombiana Sofía Vergara regresó a Barranquilla para conocer personalmente la estatua instalada en su honor en el Gran Malecón del Río y recibir varios reconocimientos culturales.

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A través de sus redes sociales oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella compartió detalles de su reunión con la barranquillera, destacando su trayectoria internacional y el vínculo que mantiene con sus raíces.

“¡Qué alegría y qué honor recibir en Barranquilla a nuestra querida Sofía Vergara, una colombiana que brilla en el mundo entero y que representa de la mejor manera el talento, la alegría y la grandeza de nuestra gente!”, escribió el mandatario en su publicación.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado subrayó que el éxito de la actriz en el exterior no ha cambiado su esencia caribeña y dejó abierta la puerta a una colaboración conjunta: “¡Haremos grandes cosas juntos por Colombia! En los próximos meses les traeremos maravillosas sorpresas a nuestros compatriotas”.

Por su parte, según lo registrado en el encuentro, Sofía Vergara respondió con humor y cercanía a las palabras del mandatario: “¿Y ahora yo qué digo? ¿Qué digo si ya dijiste todo? ¡Qué bienvenida tan especial, espectacular!”.

Abelardo De La Espriella se reunió con Sofía Vergara en Barranquilla y anunció que habrá "sorpresas maravillosas" para Colombia en los próximos meses. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/TZdvuArZMF — Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2026

La visita de la protagonista de Modern Family y Griselda estuvo marcada por un ambiente familiar y cultural desde su llegada.

Vergara aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz pasadas las 2:00 de la tarde, acompañada por su hijo, Manolo González Vergara, y su madre, Margarita Vergara.

Abelardo De La Espriella y Sofía Vergara. Foto: Presidencia.

Allí la esperaban familiares y amigas de la infancia junto a una mesa con gastronomía típica de la región, incluidos pudines y dulces tradicionales a base de leche.

La propia actriz compartió varios videos de ese momento en sus redes sociales, donde bromeó sobre la abundante comida: “Ahora sí que no voy a poder salir de este hotel con esta bienvenida”.

El motivo principal del viaje de Sofía Vergara a su tierra natal fue conocer en persona el monumento erigido en su nombre en el Gran Malecón del Río. Esta escultura había sido presentada al público el 10 de julio de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 53 de la artista, pero en aquella ocasión compromisos laborales le impidieron asistir a la inauguración.

La obra fue creada por el escultor barranquillero Yino Márquez, quien trabajó durante siete meses junto a seis estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Arte. La pieza, fundida en bronce con una estructura interna de hierro, alcanza los 7,5 metros de altura y pesa cerca de 5,5 toneladas.

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Al observar de cerca la escultura durante la ceremonia oficial, Vergara expresó su sorpresa por el homenaje: “Yo he soñado con muchas cosas en mi vida, pero a mí nunca se me ocurrió soñar que iba a tener una estatua, y menos aquí, en Barranquilla, en esto tan lindo”.

Como parte de la agenda central en el Gran Malecón, las autoridades locales y culturales le entregaron a la actriz dos reconocimientos principales por su carrera y por llevar el nombre de la ciudad a escenarios globales: