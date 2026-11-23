La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confirmar que tiene un nuevo novio. Tras varios meses manteniendo su vida privada lejos de los reflectores, la recordada intérprete de la Pupuchurra publicó las primeras fotografías junto a su pareja y compartió una reflexión sobre este presente sentimental.

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La noticia generó un inmediato revuelo entre los fanáticos de la artista vallecaucana, quien en los últimos años ha estado en el centro de la conversación pública en Colombia por su participación en formatos de telerrealidad como MasterChef Celebrity y La casa de los famosos, además de su regreso a la televisión con la secuela Betty, la fea: La historia continúa, donde volvió a darle vida a la inolvidable Jenny García.

De acuerdo con lo que publicó la propia actriz en su cuenta oficial de Instagram, la decisión de hacer pública esta relación llega después de un periodo de introspección y crecimiento personal.

Acompañando un carrusel de imágenes en las que aparece compartiendo momentos cercanos con su pareja, Bolaños dejó claro que está disfrutando de una etapa que le devuelve la ilusión, aunque optó por mantener en reserva el rostro y el nombre de su pareja.

“Hoy me estoy dando una nueva oportunidad en el amor, y la estoy viviendo con una ilusión que hacía tiempo no sentía”, escribió la artista al inicio de su mensaje.

Según explicó en la publicación, este noviazgo es el resultado de haber dedicado tiempo a trabajar en sí misma, definir sus límites y tener claridad sobre lo que busca en un vínculo afectivo.

“Llevo tiempo cuidándome, reservándome y preparándome para el amor que deseo vivir. Trabajando en ser mi mejor versión, construyendo en mí lo mismo que soñaba encontrar en alguien más: valores, honestidad, generosidad y disposición para amar bonito”, agregó Bolaños, subrayando que en este proceso aprendió a fijarse en los hechos y a no negociar aspectos esenciales de su bienestar.

Aunque la identidad del hombre sigue siendo un misterio para sus seguidores, la actriz sí dedicó varias líneas para describir las cualidades que la enamoraron y explicar por qué prefiere proteger los detalles de su relación mientras construyen bases sólidas.

“Y entonces llegó él. Un hombre espectacular, noble, con valores que admiro y una manera de cuidarme que me toca el corazón. Me siento afortunada de conocerlo y de descubrir todo lo hermoso que tiene para ofrecer”, expresó la actriz.

Asimismo, señaló que ambos están disfrutando del presente con calma: “Algunos detalles los guardamos para nosotros, mientras seguimos conociéndonos y construyendo unas bases firmes. El futuro lo ponemos en manos de Dios; este presente lo vivimos con gratitud y con ganas de cuidarlo”.

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Más allá de presentar a su nuevo novio, Martha Isabel Bolaños aprovechó el alcance de su publicación para enviar un mensaje directo a las personas de su comunidad digital que aún esperan encontrar una pareja estable. La actriz insistió en la importancia de la paciencia y el amor propio antes de iniciar cualquier relación.

“A quienes todavía sueñan con un amor bonito: sigan cultivando su vida, escúchense y sostengan aquello que saben que merecen. Que la espera no los lleve a aceptar menos de lo que necesitan para sentirse respetados, queridos y en paz”, concluyó la vallecaucana.