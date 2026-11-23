Al cumplirse ocho años del fallecimiento de Humberto Arango, recordado por su participación en la exitosa producción Pasión de Gavilanes, vuelven a cobrar relevancia algunos detalles relacionados con sus últimos días de vida y las circunstancias que rodearon su partida.

En agosto de 2026, familiares, amigos y colegas del artista participaron en una entrevista para el programa Expediente Final, en la que compartieron recuerdos, anécdotas y detalles sobre la etapa final de su vida.

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Durante el espacio televisivo también se confirmó cuáles fueron las causas de su muerte y se hizo un reconocimiento a la trayectoria que construyó a lo largo de los años, así como al importante legado que dejó en el mundo de la actuación colombiana.

Humberto Arango murió a sus 78 años, después de enfrentar una difícil batalla contra el cáncer de estómago, enfermedad que terminó afectando considerablemente su estado de salud y deteriorando su organismo de manera progresiva.

En sus últimos años, según los testimonios compartidos para el programa de Caracol Televisión, Arango sufrió diferentes complicaciones de salud, entre ellas una diverticulitis que derivó en una peritonitis, situación que afectó de manera significativa su estado físico.

Tiempo después fue diagnosticado con cáncer de estómago, una condición que lo llevó a permanecer hospitalizado durante varias semanas antes de su deceso.

Por otra parte, en el especial también salieron a relucir algunos aspectos de la vida personal del actor, marcada no solo por los problemas de salud que enfrentó en sus últimos años, sino también por diferentes situaciones que representaron grandes desafíos en su camino.

Humberto Arango estuvo casado y tuvo seis hijos, y en varias ocasiones habló abiertamente sobre las dificultades que atravesó durante algunas etapas de su vida, especialmente por los excesos que llegaron a afectar su bienestar y su entorno personal.

No obstante, a pesar de los acontecimientos difíciles que enfrentó, su reconocimiento en la televisión colombiana se mantuvo intacto, pues su profesionalismo, compromiso y disciplina le permitieron consolidarse como una de las figuras más destacadas de este medio.

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Además de su actuación en la famosa telenovela Pasión de Gavilanes, Humberto Arango también dejó una huella imborrable con los personajes que interpretó en otras producciones como Pedro, el escamoso, El Cartel de los Sapos y La Saga: negocio de familia.

Cada uno de estos proyectos fueron clave para ganarse el cariño y la admiración de la audiencia, así como el respeto de nuevas generaciones de actores.