El pasado sábado, 21 de noviembre, varios fanáticos del artista puertorriqueño Anuel AA llegaron al Vive Claro, en Bogotá, con grandes expectativas de disfrutar el esperado concierto del reguetonero. Sin embargo, lo que prometía ser una noche llena de música y emoción terminó convirtiéndose en una jornada marcada por el caos y la inconformidad.

La situación se desencadenó debido al considerable retraso del cantante, quien apareció en el escenario casi tres horas después de lo previsto. A esto se sumó la corta duración de su presentación, que apenas se extendió entre 30 y 40 minutos, dejando a muchos asistentes sorprendidos y decepcionados.

“Estoy harta”: Lorena Meritano hizo importante llamado tras revelar que es víctima de acoso en redes sociales

Estos inconvenientes desataron la molestia y la indignación del público, que permaneció durante horas en el recinto, ubicado junto al Parque Simón Bolívar, a la espera de que comenzara el espectáculo. Según la programación oficial, el show estaba previsto para iniciar a las 7:00 p. m., pero la larga espera y el breve concierto terminaron por encender los ánimos entre los asistentes.

Por esta razón, en redes sociales se han viralizado algunas imágenes que dan cuenta del caos que provocó el concierto de Anuel AA en Bogotá. En las publicaciones se observan sillas volando y fuertes enfrentamientos que han generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

De acuerdo con algunos reportes de asistentes y publicaciones difundidas en las plataformas digitales, el cantante puertorriqueño apareció en la tarima cerca de las 11:30 p. m., y tras la corta duración del show, Anuel AA habría finalizado sin despedirse, según los testimonios compartidos por algunos espectadores.

En videos que circulan en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión que se vivieron dentro del recinto. En las imágenes se observa a varias personas levantando y lanzando sillas, botellas y otros objetos, mientras los demás asistentes presenciaban los disturbios.

También se evidencian fuertes enfrentamientos entre integrantes del público, en medio de un ambiente de evidente alteración por la espera y los inesperados acontecimientos que marcaron el desarrollo del concierto.

“Son unos mugrosos”: Alejandra Borrero sorprendió con su reacción ante inesperada aparición en plena entrevista

Hasta el momento no se conoce el balance oficial sobre lo ocurrido o si hubo algún lesionado tras los altercados que se presentaron durante la noche. Mientras tanto, algunos asistentes han solicitado una respuesta oficial por parte de los organizadores del evento.

“Mediante esta publicación, se exige a @iguana.col @ticketmasterco la devolución del dinero, o una remuneración. NO fue el concierto que prometieron, las boletas estuvieron caras y NO se cumplió la expectativa; esperamos pronta respuesta y reparación”, escribió uno de los afectados.