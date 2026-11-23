El concierto de Anuel AA en Bogotá terminó envuelto en críticas y polémica luego de que el artista puertorriqueño apareciera tarde en el escenario y ofreciera una presentación que habría durado menos de una hora.

Indignación por el concierto de Anuel AA en Bogotá: llegó tarde y cantó menos de 1 hora

Lo que sucedió dejó indignados a cientos de fans y también causó inconformidad en Julio Correal, reconocido empresario y promotor de espectáculos en Colombia.

El concierto se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre en el Vive Claro. Sin embargo, la espera de los asistentes se alargó durante varias horas, pues el cantante apareció aproximadamente a las 11:30 de la noche.

Su presentación habría durado entre 40 y 50 minutos, tiempo que para muchos fans no llenó las expectativas que tenían frente al espectáculo.

La molestia de algunos asistentes quedó registrada en videos que circularon luego en redes sociales. En los videos se pueden ver momentos de desorden, con personas lanzando sillas, bebidas y otros objetos dentro del escenario.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Julio Correal, quien cuestionó directamente la actitud del cantante y aseguró que los seguidores deberían tomar acciones por lo que ocurrió.

A través de su cuenta en X, el empresario dejó ver su inconformidad y señaló: “Deben demandar directamente a @Anuel_2blea, que fue el que le importó un carajo el público colombiano”.

Correal también puso en duda la logística de la presentación y compartió un video relacionado con la supuesta llegada del avión privado del cantante a Bogotá. Según el registro que difundió, la aeronave habría aterrizado alrededor de las 10:40 de la noche, menos de una hora antes de que Anuel apareciera ante sus seguidores.

El promotor acompañó sus críticas con una frase en inglés que rápidamente llamó la atención de los usuarios: “‘Take the money and run’ le decimos a esta jugada. ‘Toma el billete y corre’… Acho, vetepalcarajo”.

Además, Correal aprovechó la controversia para defender el trabajo de los empresarios colombianos que organizan conciertos internacionales y deben asumir importantes responsabilidades económicas y logísticas.

En otros mensajes cuestionó que algunos artistas lleguen al país sin considerar el respeto que merece el público y pidió a los seguidores dejar de respaldar a quienes tengan comportamientos similares.

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La polémica también causó una conversación, en donde varios manifestaron su frustración por la espera y el tiempo que duró el espectáculo.

Hasta los primeros reportes luego del concierto, no se conocía una explicación pública de Anuel AA sobre el retraso ni la duración de su presentación. Así, una noche muy esperada por sus fans terminó convertida en una discusión sobre el respeto al público colombiano.