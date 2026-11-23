La comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) admitió que el árbitro Jhon Alexander Ospina se equivocó al expulsar a Felipe Marín en el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

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Este lunes, 23 de noviembre, publicaron los audios VAR de la jugada polémica y dejaron en evidencia las razones por las que Ospina decidió mantenerse en su postura de sacarle tarjeta roja al mediocampista de Nacional.

“Tras observar las imágenes suministradas, el árbitro decide, de manera equivocada, mantener su decisión de tarjeta roja”, admitió la comisión en el video publicado por la FCF.

Las frases del árbitro Jhon Alexander Ospina

Los audios revelan que Jhon Alexander Ospina considera que Felipe Marín “le pega con los taches en la canilla” al defensor de Once Caldas, Jorge Cardona, configurando así una acción de juego busco y grave castigada en el reglamento con tarjeta roja.

Never Manjarrez, árbitro designado como VAR, es quien hace el llamado desde la cabina para que Ospina reconsidere la jugada en el monitor. “Te recomiendo un on-field review”, le dice a través de su intercomunicador.

Manjarrez considera que “es solo un roce” y no un golpe de lleno con los taches en la canilla como advertía el árbitro central. “Es un roce unicamente con la punta”, insiste el VAR.

Segundos después de revisar distintos ángulos, Jhon Ospina da su apreciación de la falta de Marín sobre Cardona y decide mantenerse en la tarjeta roja. “Yo veo el punto de contacto, veo la pierna extendida y veo con los pies un slide hacia abajo. Le rastrilla todo el pie en la canilla”, dijo el juez central.

Además, Ospina considera que hubo riesgo de lesión para el defensor de Once Caldas. “La pierna de él hace hacia atrás una hiperextensión de rodilla con riesgo de lesión”, apuntó.