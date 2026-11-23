América de Cali y Deportivo Cali calientan motores para una nueva edición del clásico vallecaucano. Este martes, 23 de noviembre, se enfrentan en el Estadio Pascual Guerrero por la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

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Rojos y verdes ya se enfrentaron este semestre en el mismo escenario por la fecha 18 del ‘todos contra todos’. El resultado en esa oportunidad fue un empate (0-0) que alargó la disputa del punto invisible hasta el último día.

Aunque solo han pasado dos semanas desde aquel enfrentamiento, América de Cali llega con una sensación diferente. “Tenemos una ventaja y es que esta vez vamos a concentrar. El equipo va a estar de nuevo, en una situación de local, con la cabeza y el cuerpo donde tienen que estar”, anunció el técnico David González.

El pasado 8 de noviembre, cuando se disputó la última edición del clásico vallecaucano, los jugadores de América decidieron llegar por su cuenta al estadio y no hacer concentración en señal de protesta por la falta de pagos.

Aunque las dificultades económicas persisten en el cuadro escarlata, el plantel está comprometido con el objetivo de vencer al Deportivo Cali y sacar una distancia importante en la tabla del grupo B.

“Hay que devolverle al país la grandeza de este equipo. Eso se consigue con procesos ganadores y creo que estamos a puertas de un proceso ganador, que se pueda sostener en el tiempo. Ha sido difícil, obstáculos muchos, pero los hemos ido sorteando uno a uno”, agregó González en rueda de prensa.

Por esa misma senda fueron las declaraciones de Luis Quiñones, quien habló en nombre de sus compañeros. “El tema de concentrar es para hacer lo que hemos hecho durante todo el semestre que es estar unidos como equipo. Es importante porque sabemos la necesidad del partido de mañana y queremos darle una alegría a toda la gente que nos ha acompañado”, declaró.

América vs. Deportivo Cali Foto: Jorge orozco / El País

América presentó a Postobón

En busca de solucionar esos problemas financieros, América de Cali anunció una nueva alianza con Postobón como patrocinador del equipo masculino, femenino y las divisiones menores.

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“Quiero agradecer inicialmente a Postobón, una marca muy importante en Colombia y diría que una de las mejores no solo del país, sino también de Sudamérica. Siempre digo que las mejores marcas deben estar con las mejores. Agradezco a nuestro grupo comercial, en cabeza de nuestra presidenta”, apuntó Iván Vélez, gerente deportivo del club vallecaucano.

La reconocida marca de bebidas gaseosas está presente en la zona de los hombros desde el partido del pasado viernes contra Atlético Bucaramanga.