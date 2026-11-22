Este domingo 22 de noviembre, Bayern Múnich realizó el Fanclubbesuche. Se trata de una tradición anual donde jugadores, entrenadores y directivos se reúnen con los clubes de fans en un acto de convivencia y agradecimiento por el apoyo.

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Luis Díaz habló de su futuro: confirmó cuándo volverá a jugar con Bayern Múnich

Siendo Luis Díaz uno de los jugadores más importantes en la plantilla del Bayern Múnich, se llevó varias miradas en el Fanclubbesuche. Incluso, el guajiro fue víctima de una particular primiparada en un reto contra una mujer.

A Luis Díaz le hicieron trampa y perdió un reto viral: no aguantó la risa

Fue en un concurso de resistencia de jarras de cerveza donde Luis Díaz fue engañado y acabó perdiendo. El colombiano enfrentó a la que, según Bild, es su intérprete que le ayuda con el idioma de español a alemán y viceversa.

“Ambos debían sostener una jarra llena en el aire con el brazo extendido el mayor tiempo posible. Para sorpresa de todos, Díaz perdió, ¡porque los fans se burlaron de él! Como se supo después, la jarra de Díaz pesaba bastante más porque tenía un plato de unos siete kilogramos incrustado en la base. Díaz se rió a carcajadas de la broma”, reportó el mismo medio referenciado.

LUIS DÍAZ PAGÓ LA 'PRIMIPARADA' Y 'PERDIÓ' EL RETO 😂🍺 Se la pasa bien el delantero colombiano 🇨🇴, mientras que finaliza su recuperación de la lesión 🤕 para regresar a las canchas ⚽️ 📹 Bayern Múnich https://t.co/x8CmUCE6sI — Gol Caracol (@GolCaracol) November 22, 2026

A Díaz se le vio cómodo en varios tramos del Fanclubbesuche. De hecho, reportaron que fue uno de los más solicitados para fotografías, mayoritariamente por los niños hinchas del Bayern Múnich.

Luis Díaz confi rma que está cerca de volver tras la lesión

Fue en ese mismo evento donde le consultaron a Luis Díaz sobre la recuperación de su lesión, y el guajiro dio un parte positivo.

“Me siento muy bien ahora mismo (...) creo que estaré próximamente, no sé si en el partido que viene, pero estoy ansioso por jugar.”

Luis Díaz steht kurz vor seinem Comeback: „Ich fühle mich sehr gut. Ich denke, dass ich zeitnah wieder spielen werde. Ob schon im nächsten Spiel, weiß ich noch nicht. Ich bin froh, der Mannschaft wieder zur Verfügung zu stehen. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen.“ @SkySportDE — Kerry Hau (@kerry_hau) November 22, 2026

Cabe recordar que Luis Díaz se lesionó el pasado 21 de octubre, en el partido de Bayern Múnich contra Arsenal, por Champions League. El diagnóstico oficial del cuadro bávaro fue una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo.

En consecuencia, Lucho se perdió partidos clave de la temporada con Bayern Múnich, y tampoco pudo ser convocado por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para la fecha Fifa de noviembre.

Ahora que Bayern Múnich padeció recientemente las lesiones de Harry Kane y Michael Olise, además de la incertidumbre que hay por Jamal Musiala, el regreso de Luis Díaz aparece como una salvación para Vincent Kompany.