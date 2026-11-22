Luis Díaz habló en las últimas horas y confirmó que ya se encuentra a las órdenes del entrenador para volver a jugar después de lo que fue el parón por la lesión.

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El extremo izquierdo se lesionó durante un partido del Bayern Múnich contra el Arsenal el pasado 21 de octubre. En ese encuentro de Champions League, el número 14 tuvo que ser sustituido.

El conjunto alemán confirmó horas después que Lucho había sufrido una pequeña rotura de fibras musculares en el isquiotibial izquierdo, lo que lo llevó a frenar durante varias semanas.

De hecho, esto no permitió que Néstor Lorenzo lo convocara para los recientes amistosos de la Selección Colombia con Chile, donde hizo mucha falta para desequilibrar.

Sin embargo, el guajiro desde hace algunos días está entrenando y recientemente confirmó que ya está disponible. “Me siento muy bien ahora mismo”, dijo durante un evento con Bayern Múnich.

“Creo que estaremos de vuelta para jugar próximamente este partido que viene. Muy feliz de poder estar nuevamente disponible para el equipo”, agregó.

Díaz fue claro en una cosa: se muere por volver a estar en los terrenos de juego. “Quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar”, aseguró.

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De esta forma, se espera que Lucho esté en la convocatoria del conjunto alemán para el próximo partido, que será este miércoles contra el Lille en Francia por una nueva jornada de la Champions League.

Muy seguramente y debido al tiempo que ha estado inactivo, el colombiano arranque desde el banco de suplentes y tenga algunos minutos, dependiendo de cómo avance el juego.

Luis Díaz entrenando con el Bayern Múnich después de la lesión. Foto: Getty Images

Esta es una gran noticia para el Bayern, ya que recupera a uno de sus futbolistas que ha sido pieza clave a lo largo de la presente temporada y de la anterior, mientras que al mismo tiempo hay preocupación por las ausencias de Harry Kane, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Manuel Neuer.