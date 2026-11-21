Boca Juniors se corona como campeón de la Copa Sudamericana 2026, dándole una sublime inauguración al estadio Supermetro de Barranquilla.

🔴 Final de Copa Sudamericana EN VIVO Boca vs. Mineiro: Boca domina el encuentro a falta de 20 minutos

El llanto de Sebastián Villa con el himno de Colombia: emotivo en la final de la Sudamericana

Este sábado 21 de noviembre, Boca le ganó 2-0 a Atlético Mineiro, con Álvaro Montero y Sebastián Villa coronándose con el equipo argentino. Otro colombiano, Kevin Castaño, también tuvo ruedo en el cuadro de Brasil.

Y para la historia quedará que Boca Juniors rompió su sequía continental de 18 años en Colombia. Un cuadro Xeneize, muy superior al Galo, vuelve al triunfo sudamericano.

Es la tercera Copa Sudamericana en la rica vitrina de Boca Juniors: 2004, 2005 y ahora 2026, desatando una locura total en Buenos Aires, ciudad ubicada a aproximadamente 5.350 kilómetros de Barranquilla.

Los goles del Boca Juniors campeón en la final de Sudamericana

De principio a fin, al equipo de La Boca, dirigido por el Vasco Arruabarrena, se le vio la intención de ganar la Sudamericana.

La grama en Barranquilla se volcó en ataques a favor del equipo azul y oro, que vio cómo un tiro de Merentiel se estrelló en el travesaño de arranque, y un gol de Santiago Ascacibar, con asistencia de Sebastián Villa (11′), fue anulado.

NO SUMA EL GOL DE ASCACIBAR Tras una gran jugada individual de Villa, el Rusito puso el 1 a 0 pero estaba en posición adelantada. https://t.co/3G83fYaknk — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

Sin embargo, eso no mermó al equipo del Vasco. Mientras Mineiro sacaba balones de su área, llegó la apertura del marcador. ¿Quién anotó el primero? El propio Ascacibar.

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sanwf0L2an — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Con ese 1-0 se fueron al descanso, y Álvaro Montero casi ni se exigió en esos primeros 45′.

Después, ya en la segunda mitad, fue más de lo mismo. Boca prácticamente liquidó su decimonoveno título internacional, gracias al gol de Miguel Merentiel (48′).

Con una brillante jugada individual de Sebastián Villa, que acabó en asistencia, la bestia Merentiel puso el 2-0 definitivo y la alegría se apoderó por completo del equipo argentino.

¡¡IBAS A TENER REVANCHA, MIGUEL!! ¡¡GRAN JUGADA DE VILLA Y GOL DE MERENTIEL PARA EL SEGUNDO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL ARRANQUE DEL ST!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/A5AZznrzLB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

No había lugar para los fantasmas del pasado, donde Boca venía de perder tres finales de Copa Libertadores consecutivas (2012, 2018 y 2023).

El Vasco movió su banco y empezó a cuidar el resultado, pero sin dejar de atacar. En contraste, Mineiro no sabía cómo fulminar el ímpetu de los futbolistas que visten la azul y oro.

Sin tiempo para más, Boca Juniors se corona en Colombia como el campeón de la Copa Sudamericana.