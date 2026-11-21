Ya es de público conocimiento que Win Sports sí respondió al derecho que tenía de igualar, o superar, la propuesta para seguir con los derechos de televisión del FPC.

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Win tenía hasta este sábado, 21 de noviembre de 2026, para igualar o superar la oferta que llegó a la Dimayor por los derechos de TV del FPC.

El pasado 21 de septiembre, una oferta de 90 millones de dólares estaba sobre la mesa de Dimayor para quedarse con los derechos. Esa era la vara monetaria con la que el canal de logo naranja se estaba guiando.

Carlos Antonio Vélez da detalles sobre la propuesta de Win Sports

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo que, además, trabaja en Win Sports, dio detalles de la propuesta que hizo el canal para continuar con los derechos de transmisión.

Vélez, en tres puntos muy concretos, reveló cómo va el tema:

“Ayer tarde (viernes, 20 de noviembre) radicó Win, en Dimayor, los documentos necesarios para continuar una negociación de renovación”. “Sin conocer detalles, la propuesta de Win no solo igualó la existente, sino que la mejoró”. “Un modelo de negocio que busca, si los equipos quieren y la Dimayor también, mejorar el producto para beneficio de todos”.

Luego de exponer los tres puntos, y de afirmar que la empresa es “sólida y seria”, Carlos Antonio entregó su opinión:

“Entendiendo que esto es un negocio, aunque es más el desgaste y el esfuerzo que las ganancias, también hay un componente de tradición, orgullo y hasta un espíritu generoso. Pagar esa cifra descomunal, y más por un producto que no vale tanto, es solo la consecuencia de las características enunciadas”.

“Es también una oportunidad para que hagan buen uso del dinero los equipos y mejoren, no solamente el juego, sino sus estructuras y la competencia misma para alejarse de tanta mediocridad y acercarse a lo que dicen que vale su producto”, añadió.

Les voy a contar en la medida en q vaya averiguando cómo va el tema de derechos de TV del FPC 1- ) Ayer tarde radicó WIN en Dimayor los documentos necesarios para continuar una negociación de renovación 2-)Sin conocer detalles la propuesta de WIN no solo igualó la existente sino que la MEJORÓ. 3-) Un modelo de negocio q busca, si los equipos quieren y la Dimayor también, mejorar el producto para beneficio de todos. Demostrando esta y es fácil comprobarlo q se trata de una empresa sólida, seria, con respaldo económico, trayectoria y dos pilares fundamentales, las dos sociedades q la componen, cuya transparencia está a prueba de balas! Además con un cumplimiento de sus obligaciones sin queja alguna. Listo.. hasta aquí la noticia. Ahora mi opinión… Entendiendo q esto es un negocio, aunque es más el desgaste y el esfuerzo q las ganancias, también hay un componente de tradición, orgullo y hasta un espíritu generoso. Pagar esa cifra descomunal y más por un producto q no vale tanto, es solo la consecuencia de las características enunciadas. Es también una oportunidad para q hagan buen uso del dinero los equipos y mejoren no solamente el juego sino sus estructuras y la competencia misma para alejarse de tanta mediocridad y acercarse a lo que dicen q vale su producto. Cada uno hace con su dinero lo que quiera y allá ellos si quieren ayudar pagando un producto q no vale tanta plata. Veremos q pasa.. ahora está la Pelota en la cancha de la Dimayor para cerrar esta brecha. Si se algo más les cuento!!! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 21, 2026

Finalmente, en término futbolero, cierra escribiendo que la pelota está en cancha de Dimayor, y que si llega a conocer algo más, lo hará saber.