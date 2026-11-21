Este sábado 21 de noviembre, Palmeiras y Flamengo juegan por la fecha 36 (de 38) en el Brasileirao. Se trata de un duelo clave, pues enfrenta a los dos equipos más altos en la tabla de posiciones.

Gesto de Jhon Arias con Carlos Andrés Gómez acapara las miradas: conmovió en Brasil

Si Flamengo, del colombiano Jorge Carrascal, vence o empata con Palemiras, de Jhon Arias, el Fla se coronará campeón del Brasileirao 2026.

No obstante, aunque el panorama es favorable para Flamengo, arrancó con el pie izquierdo. Apenas sobre los 12 minutos del primer tiempo, Jhon Arias anotó con un cabezazo que colocó adelante a Palmeiras (1-0) y le trunca, momentáneamente, la celebración al Mengão.

😲🇧🇷 ¡¡CLASICO BRASILEÑO, MINUTO 11, SI GANABA FLAMENGO ERA CAMPEON Y SE LO FESTEJABA EN SU CARA, JHON ARIAS LA AGARRO E HIZO EXPLOTAR A TODO EL ESTADIO CON ESTE GOLAZO!! Brasil y Colombia, que buena combinación 🚬 https://t.co/O6zrJv5SPX — La Redonda (@Manchesterknge) November 21, 2026

De arranque, Jorge Carrascal está en el banco de suplentes de Flamengo.

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