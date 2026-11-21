Millonarios y Deportivo Cali empataron sin goles en la primera jornada del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Para los azules es un punto valioso en condición de visitante en el estadio Palmaseca, aunque el juego también dejó una gran preocupación por dos de sus figuras.

La tabla del grupo B tras empate de Millonarios ante el Cali y visita de América al Bucaramanga

David Mackalister Silva arrancó de titular, pero tuvo que ser sustituido a los 29 minutos después de sentir molestias en una de sus rodillas. En su reemplazo ingresó Carlos Darwin Quintero, quien mostró un buen nivel.

Ya en el inicio del segundo tiempo, sorprendió la salida de Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido fundamental para los capitalinos en los últimos compromisos.

Tras el final de los 90 minutos, Alberto Gamero habló en rueda de prensa y se refirió a los casos del mediocampista y del extremo. Sobre el primero dijo: “Lo de Maca es el colateral de la rodilla derecha, se lo golpeó un poquito”.

Deportivo Cali vs. Millonarios por la primera fecha de los cuadrangulares. Foto: Raúl Palacios / El País

En cuanto al número 7, el estratega samario explicó: “Cuadrado, en el posterior del muslo izquierdo vamos a ver cómo termina la resonancia, pero eran dos jugadores que habían avisado una lesión”.

De esta forma, el entrenador dejó en claro que la salida de ambos se hizo debido a que presentaron molestias físicas, más no por decisión técnica. Ahora, resta esperar para conocer qué dicen los exámenes y cuáles son los alcances de las lesiones.

Por otra parte, Gamero habló de lo que fue el partido y destacó que el equipo se defendió de la mejor forma. Por lo mismo, se mostró en contra de decir que los azules sufrieron.

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No obstante, fue sinceró al mencionar que el objetivo era irse con los tres puntos. “Aquí no vinimos a buscar un empate, yo siempre he dicho que el equipo que sale a buscar un empate termina perdiendo”, apuntó.

“Nos defendimos bien, es bueno que nuevamente sacamos el arco en cerco, eso da confianza. (...) Este era el equipo de Cali que venía jugando y lo ha venido potencializado su técnico. Es un equipo que en las pelotas quietas es fuerte, pero lo manejamos bien, además nos replegamos bien”, agregó.

Macalister Silva, jugador de Millonarios. Foto: Dimayor

Tras el empate, Millonarios deberá empezar a pensar en la próximo partido que disputará contra Bucaramanga en condición de local el martes, 24 de noviembre. Cali hará lo propio frente a América el mismo día y en el estadio Pascual Guerrero.