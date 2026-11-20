Comienza la actividad de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, buscando el campeón de diciembre, y el grupo B se ve muy parejo con Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. La ventaja deportiva le da cierto favoritismo al gigante rojo del Valle del Cauca.

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A primera hora, el club Escarlata visitó el Américo Montanini, mientras que el Embajador sacó un punto en Palmaseca (Palmira), en este viernes 20 de noviembre. Cabe recordar que Dimayor se movió de esta manera en la primera fecha debido a la final de la Copa Sudamericana en el Metropolitano de Barranquilla y además poder gestionar las 72 horas de un juego a otro, tal como lo dispone la FIFA.

A primera hora, Atlético Bucaramanga y América de Cali empataron 2-2 en la capital de Santander, con el volante venezolano Jhon Murillo como gran figura en el juego y autor del primer tanto para la visita. El club bumangués pudo soportar el favoritismo de su rival y que tiene la ventaja deportiva. Los dirigidos por el uruguayo Pablo Peirano alcanzaron un empate con toda la presión de sus hinchas en las gradas.

Un doblete de Luciano Pons fue suficiente para poder empatar y sacar un punto ante el favorito a quedarse con el cupo a la final. De esta manera, Pablo Peirano, finalista con Santa Fe en 2024, mantiene su base de juego y se hace muy fuerte en defensa, lo que los hace un club muy peligroso en estas finales en el fútbol colombiano.

Pablo Peirano, director técnico de Atlético Bucaramanga. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

América sale bien librado de Bucaramanga y hace la tarea con un punto valioso a la espera de sus rivales cómo pueden gestionar la visita ante un club muy fuerte en sus líneas. Mientras que en el Pascual debe hacer la tarea en el clásico vallecaucano y Millonarios.

Millonarios no pasó del empate con Cali

Por otra parte, en el partido de fondo, Millonarios no pasó del empate 0-0 con Deportivo Cali y se cree es un punto valioso con un equipo que estaba al alza con Rafael Dudamel, clasificando en el Top 3 del campeonato, pero que le costó anotar en el arco de Javier Burrai.

El técnico Alberto Gamero sigue llenando de confianza sus jugadores para lo que serán los asaltos en El Campín, donde está obligado a ganar.

Estos empates dejan a cada uno de los equipos con un punto en la tabla del grupo B y las cosas se ven muy parejas en este comienzo de actividades. América pica en punta por la ventaja deportiva.