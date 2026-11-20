Este viernes, 20 de noviembre de 2026, Dímelo Jara Company hizo un acto público delante de los hinchas del Deportivo Pereira. El evento se realizó en la Plaza Risaralda, con el cantante Blessd como uno de los atractivos principales.

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Cabe recodar que Dímelo Jara Company pasó a ser el nuevo accionista mayoritario del Deportivo Pereira, el pasado 18 de noviembre, luego de que Santiago Jaramillo, más conocido como Dímelo Jara, firmara la documentación requerida.

Blessd es socio de Santiago Jaramillo en Dímelo Jara Company, por lo que su voz será más que importante en las decisiones que se tomen de acá en adelante con Deportivo Pereira.

Blessd le habló a los jugadores e hinchas del Deportivo Pereira

Un fragmento del discurso de Blessd, en la Plaza Risaralda de Pereira, se hizo viral entre los hinchas del cuadro matecaña.

“Hubo muchas dificultades. Como me decían ustedes: ‘Cesó la horrible noche’. Quiero agradecerle al alcalde Mauricio (Salazar), que está aquí con nosotros esta noche, quiero agradecerle a la barra del Lobo Sur, que también vamos a ser una familia”, arrancó diciendo Blessd.

“A los jugadores que están aquí: van a tener un presidente que los va a respaldar, como espero que ustedes respalden en la cancha”, añadió.

Luego, el cantante de música urbana recordó: “Aquí fue donde hice mi primer estadio hace mucho tiempo. Yo voy a muerte con el Pereira; ¡vamos Pereira!”.

Blessd les dijo a los hinchas presentes que él era una persona que venía “de abajo” y que “arrancó sin un peso”. Esto, mientras la multitud coreaba su nombre.

“Vamos a hacer que el Pereira sea grande, con paciencia y con calma. En las buenas y en las malas, demostrar que vamos a superarnos”, sentenció.

¡Las palabras de @BlessdOficial a la hinchada, a los ciudadanos, a los jugadores! @DeporPereiraFC 📷 TebasTV https://t.co/e56paogGYw — Carlos Marín (@MarinDeportes) November 21, 2026

La expectativa está en las primeras decisiones que tomen los nuevos dueños del Deportivo Pereira para la temporada 2027: salidas y llegadas de jugadores, mismas que estarán acompañadas del concepto técnico.