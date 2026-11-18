Faltaba el anuncio oficial, pero ya llegó. Este miércoles, 18 de noviembre de 2026, las redes sociales del Deportivo Pereira publicaron un video con la descripción “Se vale soñar, una nueva ilusión”.

Se vale soñar, UNA NUEVA ILUSIÓN 💛❤️ https://t.co/WUCTeQz2vW — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) November 18, 2026

En el material audiovisual se ve al cantante de música urbana, Blessd, dándole un abrazo a su manager, Santiago Jaramillo, más conocido como Dímelo Jara. Esto confirma que Dímelo Jara Company se vuelve el accionista mayoritario del Deportivo Pereira.

El propio Dímelo Jara ya se lo había informado al periodista deportivo, Mariano Olsen: “Confirmado al 100%, En este momentos somos accionistas mayoritarios del Deportivo Pereira con la empresa Dímelo Jara Company. Hay un tema de acreencias que vamos a absorber nosotros y así quedar con el 100%. Es cuestión de tiempo”.

Santiago Jaramillo alias DIMELO JARA me dice: "Confirmado al 100%, En este momentos somos accionistas mayoritarios de @DeporPereiraFC con la empresa DIMELO JARA COMPANY. Hay un tema de acreencias que vamos a absorver nosotros y así quedar con el 100 %. Es cuestión de tiempo". https://t.co/Cv1hybW7k8 — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 18, 2026

Hay expectativa en Deportivo Pereira, pues son de público conocimiento sus problemas financieros y deportivos en el último tiempo. Álvaro López, directivo del cuadro matecaña, era el principal señalado de la situación.

Informan, además, que Juan Carlos De La Cuesta será el vicepresidente del Deportivo Pereira. Se le recuerda por su paso como presidente de Atlético Nacional.

¿Qué es Dímelo Jara Company? El grupo que pasa a ser accionista mayoritario del Deportivo Pereira

Se trata de un grupo empresarial que centra sus operaciones en la industria musical, del entretenimiento y del deporte, en este caso, del fútbol.

El fundador de la empresa son Dímelo Jara, quien tiene como socio a Blessd. Ambos han abierto a la compañía a varios sectores del entretenimiento.

Algunos de los equipos de fútbol con los que la empresa Dímelo Jara Company ha estado vinculada son Vendsyssel FF (Dinamarca), Unión Balompédica Conquense (España) y El Carmen Bendito FT (fútbol sala en Colombia). Ahora, Deportivo Pereira se suma al listado.

Ahora, habrá que esperar cómo se desarrolla el cambio de mando en Deportivo Pereira de cara al 2027. El equipo matecaña acabó en el puesto 17 de la Liga BetPlay 2026-ll, con 17 puntos en 19 partidos jugados. Eso, además de polémicas salariales con sus jugadores.

Blessd tras el anuncio del Deportivo Pereira: “Manifestando. ¿Por qué no?”

En sus historias de Instagram, Blessd hizo dos posteos que despertaron aún más la expectativa tras el anuncio oficial del Deportivo Pereira. Uno, la foto de la camiseta del cuadro matecaña; y otro, el video que publicó el equipo.

Se esperan más pronunciamientos oficiales en las próximas horas, siendo este uno de los negocios más importantes del FPC en los últimos años.