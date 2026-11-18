Tras el pronunciamiento de Carolina Cruz, la ex Señorita Colombia Andrea Tovar también llamó la atención por la forma breve e irónica con la que respondió a los usuarios que la criticaron en sus redes sociales.

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El episodio ocurrió en medio de la transmisión oficial del certamen desde la capital de Bolívar, cuando las presentadoras conversaban sobre los mandatarios colombianos originarios de la región Caribe. Durante el intercambio, Carolina Cruz señaló inicialmente a Rafael Núñez como el único presidente nacido en esa zona del país hasta 2026.

Enseguida, Tovar tomó la palabra para complementar el comentario de su compañera y se refirió al jefe de Estado diciendo: “Bueno, hasta este año, Caro, donde el presidente Abelardo De La Espriella, quien nació en Montería, se convirtió en el segundo presidente nacido en la región Caribe de nuestra historia, de nuestra patria”.

El fragmento del video no tardó en viralizarse en plataformas como X, Instagram y TikTok. Decenas de televidentes y usuarios de internet señalaron dos imprecisiones en la afirmación emitida al aire: por un lado, recordaron que el exmandatario Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, municipio del departamento de Córdoba; por otro, apuntaron que Abelardo De La Espriella nació en Bogotá, aunque creció y se crio en Montería.

Ante el volumen de comentarios que cuestionaban el rigor de los datos entregados durante la velada, las dos figuras de la televisión optaron por caminos muy diferentes para manejar la situación frente a su audiencia.

De acuerdo con lo que se publicó en sus perfiles oficiales, Carolina Cruz decidió marcar distancia de lo ocurrido. La presentadora vallecaucana explicó mediante un mensaje que su intervención obedeció estrictamente a la lectura de un libreto previamente establecido por la producción, y posteriormente optó por restringir los comentarios en sus publicaciones.

Andrea Tovar, nacida en Quibdó y recordada en el país por haber ganado el título de Señorita Colombia en 2015 y obtener el puesto de segunda finalista en Miss Universo 2016, eligió no emitir comunicados ni ofrecer explicaciones extensas sobre lo sucedido en el escenario.

El error de Carolina Cruz y Andrea Tovar que dejó a Petro por fuera en el Concurso Nacional de la Belleza. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @andreatov - X: @LatamBuzz

Lejos de cerrar la interacción en su cuenta de Instagram, la exreina chocoana decidió responder directamente algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en las publicaciones relacionadas con el reinado, apelando a respuestas cortas y en tono despreocupado.

En uno de los intercambios que más circuló en redes sociales, una usuaria le escribió en tono irónico: “A ver, hermosa, repita conmigo: Abelardo no es el segundo presidente de la costa, es más, ni siquiera nació en la costa”.

Frente a este comentario, Tovar evitó entrar en discusiones y reaccionó únicamente publicando varios emojis de risa.

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Más adelante, otro internauta le comentó en la misma publicación: “Ya te dijeron quiénes fueron los presidentes que nacieron en la región caribe colombiana”. Ante el señalamiento, la presentadora se limitó a contestar de manera seca: “Sí, gracias”.

Estas intervenciones dividieron las opiniones en las redes. Mientras un grupo de seguidores respaldó su actitud tranquila y consideró que no valía la pena alargar el tema, otros usuarios insistieron en la importancia de verificar los datos históricos antes de mencionarlos en una transmisión en vivo de alcance nacional.