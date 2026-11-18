Laura Tobón vivió un momento familiar de esos que terminan robándose el corazón de los usuarios en redes sociales. La presentadora y modelo compartió en sus redes el primer encuentro de su hijo Lucca con Mattia, el nuevo integrante de la familia, y la reacción del pequeño despertó una ola de comentarios llenos de cariño.

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La llegada del segundo bebé ha sido motivo de celebración para Laura y su esposo, Álvaro Rodríguez, quienes ahora disfrutan de esta nueva etapa junto a sus dos hijos. Sin embargo, uno de los momentos más esperados era descubrir cómo recibiría Lucca a su hermanito, especialmente porque el niño había manifestado en varias ocasiones la emoción que sentía por conocerlo.

A través de Instagram, Laura publicó un video que permitió conocer cómo se vivió ese encuentro. La grabación estuvo acompañada de un audio en el que se escucha a Lucca decir las ganas que tenía de llegar para ver al recién nacido.

“Me estoy apurando para ir allá. Ya estoy esperando aquí, estoy esperando. Te amo mucho, quiero ver a Mattia. Te amo mucho, te amo muchísimo y yo quiero ver ya a Mattia, ya estoy apurándome”, se escucha.

Lucca, hijo de Laura Tobón, conoció a su hermano Mattia. Foto: Instagram: @laura_tobon

Las imágenes muestran al niño entrando emocionado a la habitación donde se encontraba su familia. Allí, Álvaro lo recibió con Mattia en brazos y lo acercó para que pudiera conocerlo de cerca. Después, Lucca tuvo la oportunidad de sostenerlo durante unos instantes sobre la camilla, siempre con la ayuda de su papá.

En el video se pudo ver la ilusión con la que el niño esperaba este momento y la ternura que sintió cuando estuvo junto a su hermano. Para la familia Rodríguez Tobón, esto fue un recuerdo muy especial que seguramente quedará en la mente de todos durante muchos años.

Las sorpresas no terminaron con la llegada del bebé. Lucca también recibió un regalo para celebrar su nuevo papel como hermano mayor: una pista de carros con la que podrá entretenerse y compartir momentos de juego.

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Por su parte, el pequeño Matías también tuvo un detalle especial para su mamá, pues Laura mostró que recibió un anillo como obsequio, un gesto que llenó todavía más de emoción estos primeros días de la familia con el recién nacido.

El post rápidamente llamó la atención de los seguidores de la presentadora. En apenas tres horas, el video supero el millón y medio de reproducciones, Además de causar varias reacciones de internautas que vivieron esta emoción como si fuera personal.