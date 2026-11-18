La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó que desde este miércoles 18 de noviembre comienza el trámite de devolución para todos los motociclistas de la ciudad que recibieron un comparendo durante la noche del 29 de octubre.

¿Qué pasará con los motociclistas que ya pagaron la multa de Halloween luego de que la Alcaldía la cancelara? Este es el proceso

El Distrito tomó la decisión de devolverles el dinero a estos conductores luego de que se identificara que el Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026 no cumplía con el principio de publicidad.

En otras palabras, a pesar de que la expedición del Decreto ocurrió ese día, su publicación se realizó el 29 de octubre y entró en vigor el 30 de octubre, por lo que cualquier infracción de tránsito que impusieron los agentes durante ese periodo quedó nula.

La Secretaría de Movilidad informó en sus redes sociales que los actores viales perjudicados por las multas ya pueden solicitar la devolución de los valores correspondientes.

¿Qué deben hacer los motociclistas para recibir de vuelta su dinero?

La Alcaldía informó que, para solicitar la devolución de su dinero por el comparendo pagado en la noche del 29 de octubre, así como el cobro por grúa o patios, los motociclistas deben ingresar a la página web de la Secretaría de Movilidad y dirigirse al formulario de radicación. Allí, deberán subir los siguientes documentos:

Formato original de solicitud de devoluciones PA03-PR11-F01 (Excel) y Formato de solicitud de devolución (Word), debidamente diligenciados a nombre del o de la beneficiario(a).

Copia digital del documento de identidad.

Copia del recibo de pago objeto de devolución con sellos del timbre de la registradora legibles. Para pagos PSE, copia del comprobante donde se evidencia número CUS.

Copia de la Certificación Bancaria donde se registre el número de la cuenta, para efectuar el correspondiente desembolso. Esta debe estar activa y a nombre del (de la) beneficiario(a) que aparece en el recibo de pago, o certificación de la cuenta, expedida por el banco.

Cuando se requiera que la consignación se haga a otro(a) beneficiario(a) diferente del titular, deberá anexar autorización original autenticada en Notaría, indicando el(la) beneficiario(a) y cuenta para el desembolso.

El Distrito indica que cualquier clase de orientación que necesiten los motociclistas para seguir con el trámite o para responder alguna inquietud, se aconseja comunicarse con el Centro de Contacto de Movilidad o escribir al chat de atención de la Secretaría Distrital de Movilidad.