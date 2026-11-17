La alineación y el balanceo son dos procedimientos fundamentales para el mantenimiento de un vehículo. Si bien, ambos están relacionados con las ruedas y las llantas, no cumplen la misma función. Por esto mismo, reconocer sus diferencias y las señales de alerta ayuda a identificar cuándo es necesario acudir a un taller para alguna modificación.

Estos servicios contribuyen a mantener una conducción estable, reducir el desgaste irregular de los neumáticos y evitar vibraciones que pueden afectar la comodidad al conducir.

Diferencias entre alineación y balanceo

La alineación consiste en ajustar los ángulos de las ruedas según las especificaciones que dejó el fabricante. Su objetivo es que mantengan la posición adecuada respecto al vehículo y la superficie de la carretera.

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Si la alineación no está ajustada, las llantas pueden trabajar en una posición incorrecta y desgastarse de manera irregular. También puede pasar que el vehículo comience a desviarse hacia uno de los lados incluso cuando el conductor intenta mantener el volante recto.

Por otro lado, el balanceo busca distribuir de manera uniforme el peso del conjunto formado por la llanta y el rin. Para lograrlo, los técnicos utilizan una máquina especializada que identifica los puntos de desequilibrio y permite instalar pequeños contrapesos.

Señales de alerta

Hay algunos comportamientos que pueden ayudar a identificar qué procedimiento necesita el vehículo, si hay una desalineación puede pasar lo siguiente:

El carro tiende a d esviarse hacia la izquierda o la derecha.

El volante queda torcido cuando se conduce en línea recta.

Las llantas p resentan un desgaste mayor en uno de sus bordes.

Se perciben cambios en la estabilidad o el comportamiento de la dirección.

Si hay un desbalanceo en el carro, puede pasar esto:

El volante vibra durante la conducción .

. Se sienten vibraciones en el piso, el tablero o los asientos.

Las vibraciones aparecen principalmente al alcanzar determinadas velocidades.

Si se trata del mantenimiento matutino, no existe un kilometraje universal que determine cuándo todos los vehículos deben recibir estos procedimientos. La frecuencia depende del modelo, las recomendaciones del fabricante, las condiciones de las vías y el uso del carro, que va ligado directamente a si su uso es de tipo particular o de servicio público.

La empresa Michelin recomienda realizar el balanceo cada vez que se montan o sustituyen neumáticos. En el caso de la alineación, aconseja revisarla cuando se detectan cambios en la dirección, desgaste irregular o también cuando se instalan llantas nuevas.