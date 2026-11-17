En la tarde de este 17 de noviembre, Transmilenio reportó una fuerte congestión en sus servicios. Hacia las 4 de la tarde, inició una manifestación en la avenida Caracas con calle 15, por lo que los servicios troncales activaron desvíos temporales por la carrera 10 y avenida NQS.

En el transcurso de la tarde la situación empeoró y en el último reporte de Transmilenio, por alta congestión en la troncal Calle 26, en el sector de Corferias, las rutas tienen retrasos en ambos sentidos.

“Recomendamos a la comunidad usuaria no despresurizar las puertas de los buses ni caminar sobre la vía por el riesgo que pueden generar para la integridad de todos”, precisó Transmilenio.

Actualmente también se registra una alta congestión en la troncal Calle 26 con carrera 33, por lo que hay retrasos en ambos sentidos.