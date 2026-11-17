Un intento de robo en plena vía pública terminó en una violenta agresión contra una mujer en Cúcuta. Un hombre que se movilizaba en motocicleta la atacó y le haló fuertemente el cabello hasta hacerla caer al suelo, luego de que ella se resistiera a entregar sus pertenencias. El hecho quedó registrado en video y se difundió en distintas redes sociales.

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El episodio ocurrió en la mañana del lunes 16 de noviembre, en el barrio 13 de Marzo, en Cúcuta, Norte de Santander. Según la información conocida, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta Suzuki roja abordaron a la mujer cuando caminaba por la calle.

En medio del intento de hurto, los hombres forcejearon con la víctima para tratar de despojarla de sus pertenencias. Sin embargo, ella se opuso al robo y ofreció resistencia, lo que desencadenó una agresión física.

Motoladrón intentó robarle su celular a una mujer en Cúcuta. El hecho en el cual la víctima fue 'mechoneada' ocurrió el lunes 16 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Las imágenes muestran cómo uno de los sujetos le tira del cabello con fuerza hasta derribarla. La mujer termina en el piso y, por la violencia del forcejeo, tanto su celular como sus sandalias salieron despedidos. Pese al ataque, los delincuentes no consiguieron llevarse sus pertenencias y escaparon del lugar.

Motoladrón intentó robarle su celular a una mujer en Cúcuta. El hecho en el cual la víctima fue 'mechoneada' ocurrió el lunes 16 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Autoridades buscan a los responsables

El video del episodio generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes advierten sobre los constantes hechos de inseguridad que se presentan en la zona y en otros puntos de Cúcuta.

Los ciudadanos reclaman mayor presencia de las autoridades y aseguran que se sienten “solos y desprotegidos” frente a este tipo de situaciones. El caso volvió a poner en evidencia la preocupación por los robos cometidos por personas que se movilizan en motocicleta.

Motoladrón intentó robarle su celular a una mujer en Cúcuta. El hecho en el cual la víctima fue 'mechoneada' ocurrió el lunes 16 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Frente a lo ocurrido, las autoridades señalaron que ya tienen conocimiento del caso y que adelantan labores para identificar y ubicar a los responsables. Para ello, están utilizando las cámaras de seguridad del sector, con las que buscan establecer la identidad de los dos hombres y seguir el rastro de la motocicleta en la que se movilizaban.

Por ahora, la búsqueda continúa, mientras los habitantes esperan que el caso no quede únicamente en otro video viral y que los responsables sean identificados.