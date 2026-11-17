Un nuevo secuestro se registró la tarde de este lunes festivo 16 de noviembre en el departamento de Norte de Santander por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18 años de edad, quienes estarían en poder de este grupo guerrillero.

Según la información conocida por SEMANA, las dos jóvenes se movilizaban por la vía Tibú con rumbo a la capital de Norte de Santander con fines estrictamente académicos, cuando fueron detenidas por el ELN.

*En desarrollo…