La Alcaldía Santiago de Cali compartió en sus páginas oficiales la más reciente medida que implementará la ciudad para el pico y placa durante la semana del 17 al 22 de noviembre. Por medio de esta restricción, el Distrito busca ofrecer un mejor tránsito en la ciudad, evitando posibles congestionamientos por parte de múltiples actores viales.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 16 de noviembre al 22 de noviembre

El pico y placa en Cali solamente se rige para los carros particulares, por lo que los vehículos exentos son los siguientes:

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

Servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

Vehículos híbridos y eléctricos.

Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.

Motocicletas.

La regulación de la medida comienza a partir de las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali les aconseja a los usuarios revisar si cuentan con la restricción del pico y placa por medio de las aplicaciones autorizadas, así como utilizar los medios de transporte público como el MIO u otros medios alternativos para dirigirse a sus destinos.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que no respete las normas deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $633.200 pesos en 2026.

Así regirá el pico y placa en Cali durante la semana del 17 al 22 de noviembre

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad durante el segundo semestre del año 2026. Para la semana del 17 al 22 de noviembre, la medida será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Martes 17 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 8 y 9.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 8 y 9. Miércoles 18 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1. Jueves 19 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 3.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 3. Viernes 20 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 5.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 5. Sábado 21 de noviembre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares. Domingo 22 de noviembre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Si un ciudadano quiere circular en la ciudad a pesar de tener pico y placa, puede evitarlo por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: