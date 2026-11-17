Pablo Barrionuevo, conocido en redes sociales como ‘Pablo CABJ’, es un hincha de Boca Juniors que lleva 12 días viajando en carretera para llegar a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

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El pasado 6 de noviembre emprendió el viaje desde Argentina y ha recorrido más de 6000 kilómetros en su moto hasta llegar a Quito. Según anunció a través de su cuenta de TikTok, la idea es que en las próximas horas cruce la frontera que divide a Ecuador y Colombia.

“Estoy recansado, pero hay que meterle”, dijo en su último video. “Hoy fue un día horrible, estamos acá en la casa del presidente del consulado de Boca acá en Quito. Ya estamos acá y mañana la idea es cruzar para Colombia”, agregó.

Faltando menos de una semana para la final de la Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, a ‘Pablo CABJ’ le faltan más de 1000 kilómetros hasta la ciudad de Barranquilla.

Así empezó la travesía de Pablo CABJ

Lo que empezó como una locura por amor al fútbol se ha convertido en una tendencia de redes sociales. Los videos de Pablo Barrionuevo acumulan más de un millón de visualizaciones en TikTok y su cuenta de Instagram también ha crecido exponencialmente.

El primer día de su viaje pidió a los seguidores que compartieran el video con medios de comunicación, hinchas famosos o jugadores que le pudieran tender una mano para entrar al partido en el Estadio Metropolitano el próximo 21 de noviembre.

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“Como no hay plata para el avión, acá nos la rebuscamos y vemos cómo hacemos. Me voy en esta, en la GLH 150, hasta Barranquilla”, apuntó.

Su equipaje para dos semanas de viaje está empacado en una maleta de domicilios e incluye: ropa, cargadores, un bolso con objetos personales y cubiertas para la lluvia.

“Lo único que les pido es que compartan, etiqueten a todos los que ustedes quieran, a Luzu, a Davoo, a todo el mundo… Voy con la fe de que va a salir todo bien, voy con Dios, deséenme suerte y oren por mí. Arrancamos esta locura”, expresó.

Boletería agotada para la final

Según ha dicho a través de su cuenta oficial, ‘Pablo CABJ’ no tiene boleta para el partido ante Atlético Mineiro y su deseo es que alguna marca le pueda permitir entrar al Metropolitano después de un viaje de casi 8000 kilómetros hasta la capital del Atlántico.

Lo cierto es que la boletería está agotada desde el día que salió a la venta y ahora mismo los precios están por encima del millón de pesos colombianos por cada entrada revendida.

Además de ser la final de la Copa Sudamericana, este partido será el estreno oficial de las nuevas instalaciones del Estadio Metropolitano, que fue reformado para esta ocasión especial.