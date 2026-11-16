La Alemania de Jürgen Klopp vapuleó 5-0 a Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández, en Berlín, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Nations League, con un doblete de Florian Wirtz, y se clasificó como primera para los cuartos de final de la competencia de la UEFA.

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Los jugadores dirigidos por Klopp, que ganaban 1-0 al descanso, terminan en lo más alto del grupo B, con 11 puntos, al igual que Países Bajos, segundos y también clasificados.

Alemania, Países Bajos y Grecia, que se impuso a Serbia (1-0) al mismo tiempo, terminan con el mismo número de puntos (11) y cuentan además con el mismo total de unidades en los enfrentamientos directos (5 cada una).

La amplísima victoria alemana de este lunes en Berlín permite a la Mannschaft hacerse con el primer puesto del grupo, gracias a una mejor diferencia de goles: +4 frente al +2 de los neerlandeses, mientras que los griegos están en -6, penalizados por su abultada derrota en Ámsterdam (7-0) el viernes.

Tom Bischof y Jürgen Klopp Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Los alemanes serán, por tanto, cabeza de serie en el sorteo de los cuartos de final el próximo viernes y tendrán la ventaja de jugar la vuelta en casa a finales de marzo ante un segundo clasificado.

“El partido fue extraordinario”, dijo Klopp a la cadena alemana ARD. “Marcamos goles increíbles; fue simplemente una locura. Un partido de fútbol fantástico y una experiencia magnífica. Ni siquiera me habría atrevido a desear todo esto”.

Alemania golea a Países Bajos

En el Olympiastadion de Berlín, la ecuación era sencilla para los jugadores de Klopp, que estaban seguros de clasificarse en caso de victoria contra Países Bajos, que tenían prácticamente seguro finalizar entre los dos primeros sin importar el resultado.

“Estoy muy triste, porque antes del partido estaba muy orgulloso”, dijo Xavi a los periodistas. “Hoy no se trató de fútbol, sino de velocidad y de valores”.

Tabla de Posiciones Tabla de Posiciones # Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alemania 6 3 2 1 11 3 8 11 2 Países Bajos 6 3 2 1 14 10 4 11 3 Grecia 6 3 2 1 6 10 -4 11 4 Serbia 6 0 0 6 4 12 -8 0

“Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados, porque hoy mostramos nuestra peor cara. Es parte del proceso… Tenemos que seguir adelante y trabajar en nuestros valores”, añadió la leyenda española.

En esta ‘final’, como la había llamado Klopp, los alemanes tuvieron la posesión del balón, pero primero se llevaron un par de sustos ante las contras neerlandesas, desperdiciando la apertura del marcador por la falta de acierto de Crysencio Summerville (19′) y sobre todo de Donyell Malen, completamente solo a cinco metros frente a la portería vacía, pero que no logró dirigir su cabezazo (25′).

Y, a diferencia del partido de ida en Ámsterdam el pasado 24 de septiembre (empate 1-1 cedido en el tiempo añadido), los alemanes supieron conservar su ventaja, convirtiendo la segunda parte en una auténtica exhibición.

De esta manera, Klopp consigue así su partido de referencia en esta competición y tendrá otra ocasión de medirse a finales de marzo en los cuartos de final contra España, campeona de Europa 2024 y del mundo 2026, Bélgica o el segundo del cuarto grupo de la Liga A (Noruega, Dinamarca o Portugal).