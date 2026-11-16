Ancelotti respondió a las críticas de Romario, quien pidió su salida de Brasil: “Habla mucho”

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, admitió este lunes que su desempeño en el banquillo de la pentacampeona del mundo “no es suficiente” y que tiene que “mejorar” los resultados y el juego del equipo, tras perder 3-2 el sábado contra Japón.

En la rueda de prensa previa al amistoso de Brasil de este martes en Singapur contra el combinado local, Ancelotti se sinceró al hacer balance como técnico de la ‘canarinha’.

En 21 partidos, el balance de Ancelotti como seleccionador brasileño es de 12 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

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“Es un proyecto nuevo, me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero mi opinión es que no es suficiente. Tengo que esforzarme más y lo haré”, afirmó.

“Me gusta estar aquí, me gusta formar parte de la selección y tengo que mejorar”, añadió.

En el cargo desde junio de 2025, Ancelotti admitió que tiene trabajo por delante para volver a llevar a Brasil a la cima del fútbol mundial.

Carlo Ancelotti sigue sin dar resultados en la Selección de Brasil Foto: Getty Images via AFP

“Tengo que esforzarme más para que la selección vuelva a ser competitiva. Llevamos mucho tiempo sin serlo. Me gusta estar aquí y quiero esforzarme más para que la selección sea la más competitiva del mundo”, dijo el italiano, de 67 años.

La derrota contra Japón le rindió duras criticas en Brasil, entre ellas la del del exjugador Romário, quien pidió la salida inmediata del técnico por el mal juego y los pobres resultados de Brasil.

Le contestó a Romario por las críticas en su contra

“Es la libertad de expresión y en un país democrático todo el mundo puede dar su opinión. Romário ha dado su opinión y es un derecho que tienen todos, ya sea para decir mentiras, verdades o tonterías. La verdad es que Romário habla mucho y está en su derecho”, comentó.

Perguntado sobre as críticas feitas por Romário à Seleção, Ancelotti disse que todo mundo pode falar o que quiser, mesmo que sejam "tonterías", palavra em espanhol que significa tolices, bobagens ou besteiras em português. Campeão do mundo em 1994 como jogador e atual Senador pelo estado do Rio de Janeiro, Romário pediu a saída imediata do italiano em uma postagem nas redes sociais. #futebol #selecaobrasileira — ge (@geglobo) November 16, 2026

Expulsado en el partido contra los nipones, Ancelotti no podrá estar en el banquillo contra Singapur, aunque avanzó quien ocupará su lugar y el trío atacante.

“Será Francesco (Mauri), que domina bien el idioma. Será él quien dé las instrucciones y luego yo estaré en contacto con Juan (coordinador técnico) desde el palco. En la alineación inicial haremos algunos cambios, pero en la delantera empezaremos con Estevão, Endrick y Vinícius”, explicó.

“Periodo de pruebas”

El italiano insistió en que Brasil está en un período de pruebas para encontrar el grupo que debe ser la base en este nuevo ciclo de cara a la Copa América 2028 y el Mundial de 2030.

“Está claro que ahora es momento de hacer pruebas. Estamos probando a nuevos jugadores. Las valoraciones son muy positivas, sin necesidad de nombrarlos a todos uno por uno”, resaltó.

“Siempre esperamos jugar bien, pero es imposible hacer pruebas, renovar la plantilla y tener el equipo listo al mismo tiempo. Todos pensamos que el equipo va por buen camino”, subrayó.

Brasil perdió con Japón en el más reciente amistoso de la fecha Fifa. Foto: Getty Images

Con 21 goles encajados en sus 21 partidos como seleccionador brasileño, Ancelotti admitió que tiene que mejorar la defensa.

“En este momento, tenemos que evaluar qué estamos haciendo bien y qué tenemos que mejorar. Algunos aspectos del partido contra Japón han demostrado que tenemos que evolucionar más en el aspecto defensivo que en el ofensivo”, dijo.

Brasil disputa este martes en el Estadio Nacional de Singapur el último partido del año 2026, en un amistoso contra la selección australiana.

*Con información de AFP.