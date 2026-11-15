Ronaldinho volvió a jugar: primera imagen de su regreso al profesionalismo, a 10 años del retiro

Se hizo realidad el regreso de Ronaldinho al fútbol profesional. Este domingo, 15 de noviembre, a sus 46 años, el mago brasileño volvió a disputar un partido como jugador junto al Ravenna FC de la Serie C de Italia.

El exjugador del FC Barcelona, AC Milan, entre otros clubes de renombre en el mundo saltó como titular para medirse al Forlì Football Club.

Su sonrisa característica brilló en el ingreso al estadio y durante los actos protocolarios. Después del pitazo inicial la incidencia de Dinho en el juego se notó en la pelota parada, luego de haber lanzado un centro perfecto para el cabezazo de un compañero que no logró anotar.

¡CASI DA LA PRIMERA ASISTENCIA DEL PARTIDO! Centro de Ronaldinho desde el banderín derecho que terminó en el cabezazo de Donati. #RonaldinhoEnDSPORTS https://t.co/EwOmdIyPEw — DSPORTS (@DSports) November 15, 2026

En media hora de partido el marcador se mantuvo 0-0, pero lo más importante de todo era ver al crack brasileño 10 años después de su retiro nuevamente jugando como profesional.

Pinceladas de su magia

En los minutos previos al descanso, Ronaldinho elevó su nivel y dejó ver, en dos oportunidades, destellos de la calidad que lo caracterizó durante el mejor momento de su carrera profesional.

Para el minuto 36 llegó el primer gol del Ravenna con intervención del brasileño en la jugada que acabó en gol de Giulio Donati.

El anotador remató de lejos, pero previo a su lanzamiento estuvo la estrella clarificando la acción. Hizo el pase a Lorenzo Lonardi, quien luego le dio la habilitación definitiva al que acabó marcando.

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Dinho se mostró emocionado con el tanto para los suyos, tanto, que pegó una corrida hacia uno de los costados para celebrar junto a todo el Ravenna la ventaja parcial.

Posteriormente, estuvo cerca nuevamente de asistir al tirar un pase filtrado de los que acostumbraba a lanzar. Destrabó en dicho momento todo, pero los encargados de resolver no llevaron a cabo la tarea y se perdió la chance.

Ronaldinho volvió a jugar como profesional con Ravenna de la Serie C de Italia Foto: Getty Images

Al término de los primeros 45’, el local en el Comunale Bruno Benelli se fue siendo vencedor parcial del partido por 1-0.

Una de las razones que impulsaron a Dinho a jugar con el equipo italiano de la Serie C era la de intentar marcar su gol 300 en su carrera. Hace 11 años que jugó la última vez y quedó a una anotación de esa cifra cerrada que haría que su trayectoria fuese aún más redonda.

Solo jugó un tiempo

Al término de los 45 minutos iniciales el astro mundial se despidió del partido para dar paso a un compañero suyo.

Si bien no logró el cometido de anotar, se le vio en buena forma para seguir en busca de la anotación anhelada. Fue un tiempo en el que lo calificaron bien en Italia y estuvo por encima de las expectativas que ya eran altas.

Ronaldinho celebra su primer gol como jugador de Ravenna FC de la Serie C de Italia. Foto: Getty Images

Ravenna pasó a la historia como el cuarto club en Europa para Dinho, después de haber sido parte de PSG de Francia, FC Barcelona de España y AC Milan de Italia en años anteriores.

El próximo juego en el que el de 46 años pueda tener acción será contra Livorno, el 22 de noviembre próximo.