Falcao García vuelve a jugar y fue convocado para el próximo partido: fecha, hora y canal de TV

Radamel Falcao García vuelve a las canchas tras varios meses sin equipo luego de su salida de Millonarios. El Tigre sigue analizando lo que será su futuro deportivo o si se retira definitivamente de las canchas. Por ahora, está confirmado que jugará en el Atlético de Madrid, club donde es una leyenda y marcó gran parte de su trayectoria deportiva.

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Eso sí, no firmó un contrato profesional como jugador para reforzar la nómina del Cholo Simeone, tampoco estará en el cuerpo técnico ni en la cúpula directiva. Todo hace parte de la nómina para un partido de leyendas que el Atlético de Madrid jugará en México.

Junto a Radamel Falcao García aparecen otros jugadores históricos del Atlético de Madrid como Diego Godín, Maxi Rodríguez o David Villa, quienes participarán en este amistoso contra leyendas del Club América. Este encuentro de estrellas tendrá lugar el próximo 15 de noviembre a partir de las 18:00 hora local (5:00 p.m. de Colombia), en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

De esta manera, a Radamel Falcao se le verá otra vez el dorsal 9 que llevó a su espalda cuando estuvo en el rojiblanco durante 2011-2013.

Homenaje para las leyendas del Atlético

Este partido no tendrá un formato habitual, pues se estipuló que se disputarán dos tiempos de 40 minutos. Si hay empate en los 80′, habrá lanzamientos desde el punto de penalti.

¡La convocatoria para el partidazo de leyendas que nos medirá al Club América en la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de noviembre! 😃 https://t.co/IoWMkssVBK — Atlético de Madrid (@Atleti) November 10, 2026

Otras leyendas del Atlético que pueden aparecer en el amistoso son los delanteros Fernando Torres y Sergio Agüero, y los volantes Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Gabi Fernández.

América de México vs. Atlético de Madrid, amistoso en el que estará Falcao García Foto: Página web oficial del Atlético de Madrid

Fecha: domingo, 15 de noviembre.

domingo, 15 de noviembre. Hora: 5:00 p.m., hora de Colombia.

5:00 p.m., hora de Colombia. Lugar: Estadio Cuauhtémoc.

Estadio Cuauhtémoc. Ciudad: Puebla, México.

Puebla, México. Capacidad: 46.000 espectadores, aproximadamente.

46.000 espectadores, aproximadamente. Canal de TV: Layvtime - YouTube

La boletería para dicho partido está a la venta a través de la plataforma BoletoMóvil y los precios reportados en moneda mexicana equivalen aproximadamente a entre $60.000 y $325.000 pesos colombianos.

Falcao ilusiona con su regreso a las canchas

La historia de Radamel Falcao García en el Atlético de Madrid quedó marcada por los goles, los títulos y una conexión especial con la afición rojiblanca.

El delantero colombiano del Atlético de Madrid Radamel Falcao García (2.o izq.) celebra después de marcar durante el partido de fútbol de la liga española FC Barcelona vs Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou en Barcelona el 16 de diciembre de 2012. Foto: AFP

Desde mediados de 2026, Falcao García no tiene club tras no renovar con Millonarios en una etapa que se consideró ‘el último baile’. Sumando sus dos ciclos, Radamel disputó 33 partidos y anotó 11 goles.

Se espera que en 2027 el Tigre pueda reconsiderar su situación deportiva y confirmar su retiro de forma profesional o firmar con algún otro club como delantero.