Equipos con el punto invisible en cuadrangulares: definido el acompañante de Atlético Nacional

Una fecha 19 de infarto y que ya tenía confirmado a Atlético Nacional con el punto invisible, pues se hizo inalcanzable en la penúltima fecha y a eso se agrega el fallo del TAS en contra de América de Cali que lo ratificó en la primera posición del ‘Todos contra Todos’.

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La última jornada iba a definir el acompañante de Atlético Nacional con esa condición, que máximo podía alcanzar la segunda posición y ahí había competencia entre Deportivo Cali, América, Atlético Bucaramanga y Santa Fe. El club azucarero tenía la posibilidad más sencilla, pero se dejó sorprender del Tolima.

Muy rápido, el club azucarero se fue adelante en el marcador ante Deportes Tolima tras un cobro de penalti de Juan Dinenno en el estadio Palmaseca. Luis Sandoval empató apenas comenzó el segundo tiempo (1-1) y América sonreía tras ir 1-0 arriba en el marcador con gol de Yeison Guzmán, pues le ganaba la posición.

Y, efectivamente, Deportes Tolima siguió de largo y Sandoval firmó su doblete para lo que era la remontada en Palmaseca y la posterior clasificación, mientras que América aumentaba el marcador y ya ganaba 2-0 en Yopal.

Al final, Deportivo Cali solo le alcanzó para el 2-2 final y eso le permite al América ser cabeza de serie con Atlético Nacional.

Grupo A: Atlético Nacional

Grupo B: América de Cali

Atlético Nacional con el punto invisible

El club verdolaga termina en lo más alto en la Liga Betplay con una gran campaña hasta el momento y se ratifica como cabeza de serie del Grupo A de los cuadrangulares semifinales. A eso se resalta el gran favoritismo al título con el técnico Lucas González al mando.

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional Foto: AFP

Nacional hizo 42 puntos en la primera fase de campeonato y cerró con victoria al Once Caldas, que además lo saca de competencia y solamente se mantiene en las semifinales de la Copa Betplay.

¿Qué es el ‘punto invisible’ y cómo funciona?

El denominado ‘punto invisible’ es una ventaja deportiva que reciben los dos equipos que terminan en las primeras posiciones de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay.

Estos clubes clasifican como cabezas de serie a los cuadrangulares semifinales y cuentan con un beneficio adicional: en caso de igualdad de puntos al finalizar las seis jornadas de esta instancia, tendrán prioridad sobre sus rivales para definir quién avanza a la gran final. No se necesitará desempate, sino que la ventaja deportiva lo define.

Es decir, no se trata de un punto que se sume directamente a la tabla de los cuadrangulares, sino de un criterio de desempate que puede resultar determinante (por eso, invisible).

Por ejemplo, si dos equipos terminan igualados en unidades en su grupo, el que tenga el ‘punto invisible’ obtendrá la ventaja y conseguirá el paso a la final.