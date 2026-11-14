Actor de ‘El patrón del mal’ reveló incómoda experiencia con Vicky Hernández: “Me sentí…”

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el actor y creador de contenido Alejandro Peinado recordó una de sus anécdotas al participar en las grabaciones de Escobar: el patrón del mal.

En su perfil oficial, en el que suma más de 1,8 millones de seguidores, el hombre contó un episodio que protagonizó junto a Vicky Hernández, reconocida actriz colombiana que interpretó a la madre de Pablo Escobar en la producción.

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Según su relato, todo ocurrió cuando se encontraba trabajando en la serie y una camioneta del canal pasó por su casa para recogerlo y llevarlo al lugar de grabación. El actor aseguró que llegó al aeropuerto de Rionegro, en Medellín, y se dispuso a subir al vehículo, sin imaginar lo que sucedería después.

Peinado explicó que, cuando estaban trasladando a Vicky Hernández para abordar la camioneta, el conductor se acercó y le comunicó que la actriz tenía una exigencia particular sobre el puesto que debía ocupar.

“Se me arrima el chofer y me dice: ‘Es que ella es la actriz Vicky Hernández y ella exige ir adelante’”, recordó el creador de contenido.

Ante la situación, Peinado decidió bajarse del vehículo y ocupar uno de los puestos de atrás para que la actriz pudiera viajar en la parte delantera. Sin embargo, reconoció que el episodio le produjo incomodidad, pues también estaba trabajando como actor en la producción, en la que interpretó al personaje de Yeison.

“Yo me sentí remal, yo creo que cualquiera se hubiera sentido así”, expresó al recordar lo sucedido. Además, cuestionó que existieran diferencias de trato entre los integrantes de un mismo equipo de grabación por la trayectoria o reconocimiento de cada uno.

El actor también aclaró que su experiencia no estuvo marcada únicamente por ese momento. De hecho, señaló que durante las grabaciones tuvo oportunidades para compartir con Hernández y que encontró en ella a una persona amable, con quien incluso llegó a reírse y tomarse fotografías.

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“Sin embargo, le tengo mucho cariño y todo, pero pues ese gesto que ella hizo conmigo en ese momento cuando grabamos la serie, que yo también hice parte de la serie con el personaje de Yeison, sí me pareció un poquito incómodo”, comentó.

Al final de su publicación, Peinado aprovechó la anécdota para reflexionar sobre el trato entre compañeros de trabajo y cuestionar las actitudes que, a su juicio, pueden estar relacionadas con el ego y la fama.

“Yo siento que todos somos iguales (…) y, bueno, uno puede ser lo que sea, puede ser famoso o no famoso y así, pero uno tiene que ser humilde siempre”, manifestó.

Sin embargo, muchas de las personas que conectaron con la publicación se manifestaron por medio de la sección de comentarios y expusieron sus opiniones, indicando que, desde sus perspectivas, la mujer sí debió ocupar este lugar.

“Me parece normal, la jerarquía, el talento, la experiencia, eso pesa”; “Es que hay niveles… quizás no fue ego, sino por temas de salud. Mi madre, por su edad y sus problemas de movilidad, prefiere viajar adelante, ya que se le facilita la bajada y subida del vehículo”; “Solo por la edad representa respeto y se le da el puesto, punto”; “En el momento en el que la viste llegar, ni debiste esperar a que te lo pidieran” y “Las personas mayores deben ir adelante… cuestión de ergonomía” son algunas de las palabras que se leen.