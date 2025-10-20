“Ténganlo en su conciencia”: las duras palabras de Vicky Hernández en el entierro de Gustavo Angarita

La cultura y la farándula colombiana siguen de luto tras la confirmación de la muerte de Gustavo Angarita, icónico actor de teatro, cine y televisión, quien falleció el 16 de octubre de 2025 a los 83 años debido a un agresivo cáncer que hizo metástasis.

Su funeral se llevó a cabo el 17 de octubre en Bogotá, congregando a familiares, amigos y seguidores que quisieron rendirle homenaje. Los hijos del actor expresaron en sus despedidas emociones profundas y orgullo por el legado artístico dejado por su padre, resaltando su valentía y autenticidad hasta el último momento.

Gustavo Angarita deja un legado artístico en la televisión colombiana. | Foto: COLPRENSA

Angarita fue mucho más que un actor; su trayectoria de más de cinco décadas lo consolidó como uno de los grandes talentos en la historia cultural colombiana. Nació en Bogotá en 1942 y dedicó su vida a las artes escénicas, participando en obras clásicas de teatro, telenovelas emblemáticas como La ley del corazón, y películas que marcaron época, entre ellas La estrategia del caracol y Tiempo de morir. Su versatilidad y emotividad le ganaron múltiples reconocimientos, como los premios India Catalina y Simón Bolívar, y su contribución artística trascendió generaciones.

En este marco de dolor y recogimiento, la reconocida actriz Vicky Hernández pronunció unas duras palabras durante el funeral. Conmovida y firme, dijo: “Por qué estamos tan pocos aquí. Por qué no está la industria que se jacta, la industria televisiva, la industria audiovisual, cinematográfica, los teatros”.

Visiblemente afectada, Hernández siguió con su mensaje: “Las programadoras, los canales y los dueños que nos usan y luego nos botan como bagazo ténganlo en su conciencia”, un llamado de atención a la industria del entendimiento.

Así fue el duro mensaje de Vicky Hernández

Vicky, una figura fundamental del teatro y la televisión colombiana, utilizó su voz para honrar a Angarita y, seguramente, para hacer un llamado a quienes compartieron vida y experiencia con él.

“Yo pensé que el entierro de Gustavo iba a ser multitudinario, que no iba a caber la gente, fue un hombre que dedicó más de 50 años para que saliéramos un poquito de la barbarie, de la violencia, de la agresividad y del dolor”.

Vicky Hernández es una actriz consagrada, conocida por su talento, compromiso artístico y participación en numerosas producciones nacionales y teatrales. Al igual que Angarita, ha sido un pilar de la cultura colombiana, con una carrera relevante que la ha posicionado como una voz primordial en la comunidad artística.