Hijo de Gustavo Angarita reveló cómo fueron los últimos días de vida de su padre y destapó detalle: “Hasta la semana pasada”

La televisión colombiana lamenta la partida del reconocido actor Gustavo Angarita, quien falleció a los 83 años, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional. El intérprete, recordado por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, venía enfrentando complicaciones de salud desde hacía varios meses, según había revelado su familia.

De acuerdo con información compartida por Buen día, Colombia y otros medios nacionales como La Red, Angarita luchaba contra un cáncer que se encontraba en estado avanzado y que había hecho metástasis, razón por la cual permanecía bajo cuidados paliativos. Su fallecimiento ha generado profunda tristeza entre colegas, seguidores y el público que lo admiró durante décadas.

¿De qué murió el famoso actor Gustavo Angarita? | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @Canalrcn

Ante la incertidumbre y desconcierto por esta pérdida, Mañanas Blu dialogó con su hijo Gustavo Angarita Jr., quien no dudó en hablar sobre su progenitor y la huella que dejó en la industria de la televisión.

En el diálogo, el también actor comentó lo complejo que era este instante de su vida, teniendo en cuenta el vínculo que sostenía con su padre. Sin embargo, lo recordó con mucho amor y cariño, revelando la forma en la que se llamaban.

“Muy difícil, pero ya descansó. Las cosas buenas tienen un final, y mi gatito llegó hasta este momento. Teníamos una relación muy felina, por decirlo así”, indicó.

En cuanto a sus últimos días de vida, el artista reveló que Gustavo Angarita no sufrió y pudo llevar unos días estables, manteniéndose al cuidado de los médicos. De igual manera, afirmó que vivieron espacios muy bonitos, dejando la enfermedad en un segundo lugar.

“No sufrió, qué berraquera estos médicos, una cosa increíble como se portaron. Fue maravilloso el tratamiento que recibió, no sufrió absolutamente nada, pero estuvo bien. Obvio con los problemas de su enfermedad, pero tuvimos unos últimos días muy bonitos. Iba y se iba, pero él era siempre con su tema, lo suyo y su periódico, nunca dejó de ser quien era”, apuntó.

“Actuó hasta la semana pasada, grabaron y no pude estar. Era un Smartfilm, pero la última película la hicimos nosotros”, agregó, señalando que hasta los últimos instantes se desarrolló como actor.

Gustavo Angarita y Gustavo Angarita Jr. | Foto: Instagram @gusangarita

Al hablar de los proyectos y la huella que dejó, Angarita Jr. profundizó en que quedaban recuerdos lindos, además de una amplia gama de producciones que revivirían su imagen con el pasar de los años, y que quedaba en el corazón de su familia.