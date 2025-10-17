Gustavo Angarita: ¿de qué murió el destacado actor que conquistó la televisión colombiana?

En la mañana de este viernes 17 de octubre, la televisión colombiana está de luto al conocer la triste y lamentable noticia del fallecimiento de Gustavo Angarita, reconocido actor de varias producciones en el país.

De acuerdo con lo que se conoce de su historia, el actor, que deja hoy en día un vacío grande en su familia, colegas y amigos, murió a la edad de 84 años debido a ciertos problemas de salud que venía atravesando.

El arte colombiano despide a Gustavo Angarita, maestro de la actuación. | Foto: Tomado de Instagram: @Gusangarita

Causa de muerte del actor Gustavo Angarita

Según se ha informado, Angarita falleció debido a un cáncer que padecía desde hace meses y que hizo metástasis, por lo que estuvo bajo cuidados paliativos, hasta que llegó a su fin.

Para el mes de abril de este año, su hijo, Gustavo Angarita Jr., confirmó que su padre había sido hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia, ya que el cáncer que padecía le había afectado la movilidad, sobre todo en una de sus piernas.

En ese momento, su hijo confesó que su padre se encontraba “regular de salud” y reafirmó que le habían iniciado un proceso de cuidados paliativos.

En medio de todo el dolor y de lo tanto su padre como él y su familia estaban viviendo, manifestó que su padre no sería como antes, pero siempre sería ese hombre que él recordaría con amor y admiración.

“Ya no va a ser el de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad”, dijo en su momento a la Revista Vea.

Hijo de Gustavo Angarita habló por la muerte de su padre

En conversación con Blu Radio, el hijo del famoso actor se refirió al difícil momento que atraviesa, pero dejó ver que, en medio de todo, es un descanso para su padre.

“Muy difícil. Pero ya descansó, las cosas buenas tienen un final”, aseguró.

Para dar un parte de tranquilidad, Angarita Jr. reveló que si bien su padre tenía los malestares de su enfermedad, no sufrió ninguna última complicación.

Gustavo Angarita murió el viernes 17 de octubre de 2025. | Foto: COLPRENSA

“Estuvo bien, con los problemas de su enfermedad, pero bien. Tuvimos unos últimos días muy bonitos”, añadió.

Por último, el hijo del famoso actor mencionó y afirmó que su padre, con las últimas fuerzas que mantuvo, trabajó hasta el final, pues era un fiel seguidor de la actuación, la literatura y todo lo que mueve a este mundo artístico.