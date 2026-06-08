Locura en Barranquilla tras el título de Junior ante Nacional: videos de la celebración

Junior provoca euforia total de sus hinchas en Barranquilla. El equipo de Alfredo Arias se coronó como bicampeón de Colombia, este lunes 8 de junio, tras haber caído con Nacional en Medellín (1-0) pero imponiéndose en el global (3-1).

Del gol de Edwin Cardona al fallo de Morelos: insólito cobro penal del búfalo dio la victoria global al Junior de Barranquilla

En seis meses, dos estrellas. Para diciembre de 2025, Junior le arrebató la estrella al Tolima y ahora se la quita al más veces campeón de Colombia. La fiesta está en Barranquilla, con los hinchas que ven cómo su equipo obtiene 12 campeonatos de primera división en el escudo.

La celebración en Barranquilla

Junior de Barranquilla es bicampeón de Colombia: así celebran desde la capital del Atlántico. Se espera que el equipo llegue en las próximas horas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QZdsnM95WS — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

#Barranquilla | Así se encuentra el ambiente en el norte de Barranquilla luego de la obtención del título de Junior frente a Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. pic.twitter.com/SMnPypjiYu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 9, 2026

Se espera que el cuadro tiburón llegue en las próximas horas a Barranquilla para celebrar con su público. La inversión hecha por la institución rojiblanca queda reflejada en este bicampeonato, bajo la batuta de Alfredo Arias.

Mauro Silveira, Daniel Rivera, Luis Muriel, Teófilo Gutiérrez, Cristian Barrios; lo cierto es que Junior ostenta nombres de primer nivel que lo dejan como uno de los favoritos a seguir brillando en las finales del FPC.

El camino de Junior a su estrella 12

Junior acabó segundo del todos contra todos con 35 puntos en 19 partidos jugados. El sorteo de playoffs lo emparejó con Once Caldas en cuartos de final, superando al cuadro de Dayro Moreno y compañía tras un juego de vuelta memorable.

En semifinales, el tiburón venció a Santa Fe en tiros desde el punto penal. Hugo Rodallega, capitán y referente del rojo capitalino, falló el penal y Junior se hizo con el compromiso.

La final ante Atlético Nacional quedó definida en el juego de ida. Fue el pasado 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, cuando el rojiblanco goleó 3-0 al verde y se quedó con media estrella.

Ya en el compromiso de vuelta, más allá del triunfo de Nacional, Alfredo Arias y su equipo pudo gritar campeón ante el equipo más laureado de Colombia.