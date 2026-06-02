Junior se paseó a Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay: el verde buscará el milagro en Medellín

Junior goleó 3-0 a Nacional, este martes 2 de junio, por la ida de la final de la Liga BetPlay 2026-l. El compromiso se desarrolló en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, que de principio a fin fue un hervidero por parte de los hinchas tiburones.

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Bryan Castrillón (7’) y Luis Fernando Muriel por duplicado (36’ y 53’) fueron los encargados de darle el triunfo a Junior de Barranquilla, que viajará al partido de vuelta con una holgada ventaja, lo que lo acerca a la estrella 12 de su historia.

El compromiso de vuelta se disputará el próximo lunes 8 de junio, a partir de las 5:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Nacional buscará la hazaña ante su hinchada, mientras Junior espera resistir con el marcador a favor.

Los goles de Junior que atormentaron a Nacional

Corrían apenas 7’ del primer tiempo cuando Junior de Barranquilla anotó el primer tanto de la noche en el Romelio. Bryan Castrillón aprovechó un rebote que dejó el portero de Nacional, Chipi Chipi Castillo, y envió el balón al fondo de la red. Era el 1-0 que levantó a todas las tribunas.

🔥⚽ ¡BRYAN CASTRILLÓN DICE PRESENTE EN #LAFINALxWIN! El atacante de Junior aprovechó un rebote dentro del área y abrió el marcador para darle la ventaja al conjunto 'Tiburón' ante Atlético Nacional. 🏆🦈 pic.twitter.com/X8bo1zlm1v — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

Nueve minutos antes de que finalizara la primera mitad, a los 36′, apareció Luis Fernando Muriel para poner el 2-0 parcial. El fichaje estrella de Junior para este semestre se ubicó dentro del área y cambió por gol un pase de su compañero, el lateral derecho Jhomier Guerrero.

🦈⚽¡Golazo del 'Tiburón'! Luis Muriel culminó una gran acción ofensiva de Junior y amplió la ventaja sobre Atlético Nacional.



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Para el segundo tiempo se divisaba que Nacional saldría por todo a buscar el descuento que lo acercara siquiera al empate. Sin embargo, un polémico penal a favor de Junior fue cambiado por gol por el mismo Muriel.

🦈🏆 ¡GOL DE JUNIOR DE BARRANQUILLA Y ES GOLEADA EN #LAFINALxWIN! ¡Gol de Muriel desde el punto penal y lo ganan 3-0! pic.twitter.com/qL2ej6mqUe — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

Sorpresa total en Barranquilla, pues, aunque se divisaba un posible triunfo de Junior, que sabe aprovechar su localía en liga, un marcador tan abultado no estaba en los planes de muchos.

Diego Arias, el criticado entrenador de Atlético Nacional, tiene la obligación de darle la vuelta a la situación. Él y sus dirigidos tienen una última bala ante su público.

Por su parte, Alfredo Arias acaricia el bicampeonato. El uruguayo se quedó ya en la historia del Junior, pues para diciembre de 2025 venció a Tolima y le dio al tiburón la estrella número 11 de su historia. De hecho, para aquella final, el cuadro rojiblanco tuvo una estrategia similar a la de este martes: goleó en la ida al Pijao (3-0) y en la vuelta en Ibagué sentenció la serie (1-0) para alzar el trofeo.