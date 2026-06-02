Video: Así fue la durísima entrada contra Morelos en la final de la Liga Betplay por la que piden roja

Avanza la final de la Liga Betplay entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. El partido de ida se desarrolló en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico, donde el local ha sido más efectivo, metió a Luis Fernando Muriel como gran figura y mete miedo con tres goles.

🔴 Junior 3-0 Nacional hoy, EN VIVO la final de la Liga BetPlay: Muriel hace doblete y es la figura en Barranquilla

Hinchas de Junior se hacen sentir con impresionante recibimiento ante Nacional: fiesta en Barranquilla

Una lluvia de emociones para ambos clubes. Por un lado, están las heridas de Atlético Nacional por el marcador y la superioridad del rival. Mientras que el Junior de Barranquilla sigue por todo lo alto con los goles de Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel.

Mientras Nacional padecía y Junior avanzaba para alargar la ventaja, se dio una polémica jugada sobre el minuto 15 cuando Alfredo Morelos tenía la pelota y el central Daniel Rivera midió mal y se le fue encima al delantero verdolaga, a tal punto que le piso el talón y puso sus taches que de inmediato mandaron al jugador al césped.

Momento del golpe de Rivera a Morelos. Foto: Pantallazo Win Sports

Jugada temeraria que pudo pasar a mayores o dejar una complicada lesión en Morelos, quien duró algo de tiempo tendido en la cancha. Desde ese momento, los reclamos se hicieron más fuertes, comenzando por el mismo futbolista afectado. Mientras tanto, el árbitro le mostraba la tarjeta amarilla al central del Junior.

😱⚽ ¿Decisión acertada? ¡Rivera vio la tarjeta amarilla después de hacerle falta a Morelos!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/RH8mOREA7S — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

La polémica se agudizó mucho más cuando el árbitro Carlos Ortega no fue a las pantallas del VAR a revisar la jugada, que pudo haber cambiado la historia y la acción corría riesgos de convertirse en tarjeta roja para Daniel Rivera, quien no disimuló y al ver la gravedad, sospechaba de que el correctivo disciplinario fuera mayor.

Junior vapuleó a Nacional

De resto, el partido fue para Junior de Barranquilla, que se va adelante en la serie con un 3-0 que se hace difícil remontar en el juego de vuelta en la ciudad de Medellín. Bryan Castrillón abrió el marcador antes de los 10 minutos que ya colocaba nervioso al rival verdolaga.

Luis Muriel celebra uno de sus goles contra Nacional. Foto: Semana

Luego, fue el show de Luis Fernando Muriel, comenzando por un golazo que anotó antes de finalizar el primer tiempo tras espectacular remate en ángulo imposible para Harlen Castillo. Por si fuera poco, en la segunda parte se hizo cargo de un penalti para el 3-0 final, en una decisión arbitral que también estuvo cargada de polémica.

El partido de vuelta entre Nacional y Junior se jugará el próximo 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.