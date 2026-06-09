Alfredo Morelos revela qué pasó en el camerino tras fallar su penal; le tiró a Millonarios

Alfredo Morelos tuvo en sus pies la posible remontada de Atlético Nacional. Sobre los 64 minutos, cuando el marcador ya estaba 1-0 a favor, el árbitro Carlos Betancur decretó penal para el conjunto verdolaga y puso contra las cuerdas a Junior.

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Morelos tomó la responsabilidad del cobro y engañó al arquero Mauro Silveira; sin embargo, su remate se fue desviado por la derecha.

La ilusión de Nacional se desvaneció en ese momento, pues era la oportunidad perfecta para acercarse a un solo gol de empatar la serie.

Aunque los verdolagas siguieron atacando el arco de Junior, el penal fallado por Morelos les pasó factura y terminó de abrochar una derrota dolorosa para toda la hinchada que asistió al Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Alfredo Morelos en la final de Nacional vs. Junior. Foto: Colprensa

La reacción de Alfredo Morelos

Tras el pitazo final, los jugadores de Atlético Nacional se fueron al camerino y desde allí presenciaron la celebración del Junior de Barranquilla por su estrella número 12.

Alfredo Morelos se disculpó frente a sus compañeros. “Se lo dije ahorita a mi grupo, yo asumo la responsabilidad de todo porque si hubiese hecho el penal, las cosas habrían sido diferentes”, apuntó.

“Soy un jugador que critican mucho, que dicen, que hablan… Yo acá estoy de corazón con el club más grande del país, sacar la cara ante todo por mis compañeros, los directivos y la gente que me trajo acá”, dijo.

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Morelos considera que fallar un penal “no me hace el peor jugador” porque “cada semestre lo he hecho por llegar a las finales y eso siempre va a pasar mientras esté vistiendo esta camiseta”.

“Creo que nos faltó suerte. Si convierto el penal, la serie hubiera sido otra porque faltaban 25-30 minutos y nos íbamos a ir encima. Lo asumo yo frente a todos, hoy me disculpo públicamente con el grupo, con la institución; eso me va a hacer crecer como jugador”, agregó.

Se acordó de Millonarios

Más adelante le preguntaron si esta derrota significa un fracaso, teniendo en cuenta que también quedaron eliminados de la Copa Sudamericana ante Millonarios y en el Atanasio Girardot.

“¿Es fracaso para ti llegar a las finales? Eso ya pasó, amigo, Millonarios quedó eliminado y nosotros estamos en finales. La perdimos, sí, con responsabilidad asumimos. Este equipo, desde que estoy acá, ganó finales; hoy nos tocó perder, pero es como todo en la vida”, respondió.

Morelos agregó que “ya Millonarios pasó, ese equipo quedó eliminado y nosotros el próximo semestre vamos con la misma motivación. Quedan tres torneos importantes que vamos a pelear, que vamos a luchar, y yo estoy convencido de que el grupo lo voy a hacer”.

“Aquí no va a terminar la carrera mía, ni la de mis compañeros. Vamos con mucha humildad, con responsabilidad a dar la cara y eso es lo más importante para mí”, finalizó.