Con la frase “Junior, el equipo más grande de Colombia, no hay más”, Teófilo y Muriel celebran la Liga BetPlay 2026

Junior de Barranquilla se consagró como el nuevo campeón de la Liga BetPlay 2026-1 al ganar en el resultado global por 3-1 a Atlético Nacional.

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El partido de vuelta, que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, fue un sinfín de emociones, en donde el conjunto verdolaga del técnico Diego Arias buscó por todos los medios posibles achicar el marcador.

No obstante, “los tiburones” supieron aprovechar la desesperación del equipo verde y, tras pasar los 90 minutos, volvieron a ser coronados como campeones del fútbol profesional colombiano.

El equipo del director uruguayo Alfredo Arías consiguió la estrella número 12 de su historia, consolidándose como el 4.º club con más ligas en Colombia.

Junior campeón de la Liga Betplay 2026 - I Foto: David Jaramillo / Colprensa

Tras las merecidas celebraciones, jugadores y cuerpo técnico expresaron emocionalmente el logro conseguido durante el semestre, teniendo en cuenta las dificultades que vivieron dentro del transcurso del torneo.

Los más notables son de Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel, jugadores de talla mundial, exselección Colombia y claves para que el conjunto barranquillero sea bicampeón de la Liga BetPlay.

Así fueron las reacciones de Teo y Muriel

Dentro de una entrevista con el medio deportivo Win Sports, la que es ya considerada una leyenda del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, expresó sobre la emoción de ganar el campeonato, teniendo en cuenta que el equipo tenía en frente a Atlético Nacional.

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“La verdad, que fue un partido difícil de finales y que dimos la vuelta de Medellín que no cualquier equipo la da. Pero bueno, sacamos la casta, como el mejor equipo del país”.

Asimismo, Teo agradeció a las personas que lo acompañaron durante este proceso: “Felicidades al alcalde Char, por todo lo que ha hecho la familia Char. A toda la gente, a mi familia que me ha bancado en momentos difíciles. A este equipo que es muy humilde y muy trabajador: que disfruten, que no todos los días se sale de campeón”.

Al final, Teo sacó una de sus míticas frases: “Junior, el equipo más grande de Colombia, no hay más”

Mientras tanto, Luis Fernando Muriel, quien se convirtió en el goleador del torneo BetPlay 2026-1 con 13 tantos, comentó sobre el sueño que tenía de quedar campeón con el Junior de Barranquilla.

“Estoy muy contento, de verdad muy contento por cómo terminamos la temporada, por los goles, por este título, porque se me cumple un sueño. Yo siempre lo dije, quería vestir esta camiseta. Estar dentro del campo y llegar a levantar esta copa creo que es algo único, no tiene palabras. Antes de acabar el partido, en los últimos cuatro o cinco minutos, me agarró esa emoción y esa alegría que me hizo descargar todo lo que sentía. Ahora toca disfrutarlo”.