Junior bicampeón de Colombia y sacude el palmarés del FPC: avisa a Santa Fe, América y Millonarios

Junior se proclamó como el gran campeón de la Liga BetPlay 2026-I, es decir, figura como bicampeón de Colombia, ya que también ganó la estrella en 2025-II. Así las cosas, el tiburón no solo se ratifica en la pelea de los más campeones en el país, sino que lanza un aviso a los que lo superan.

Junior es bicampeón de Colombia: Nacional no pudo en Medellín, en una dramática final de vuelta

De la mano del técnico uruguayo Alfredo Arias, el conjunto barranquillero ha logrado un ciclo exitoso a nivel nacional, siendo en estos momentos el equipo a batir durante las fases finales del torneo.

El conjunto había comenzado la nueva edición de la Liga BetPlay con una serie de críticas e irregularidades que generaron el inconformismo por parte de la hinchada, quienes deseaban que su equipo demostrara el nivel esperado.

Lo mismo se presentó durante los encuentros internacionales, donde Junior quedó eliminada de la Copa Libertadores al finalizar en la 4.ª posición del Grupo F, donde se encontraban Cerro Porteño, Palmeiras y Sporting Cristal.

Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Cristian Barrios celebrando la victoria de Junior. Foto: Colprensa

Sin embargo, la ilusión de volver a levantar la liga colombiana permanecía en los sueños de los jugadores del Junior, al igual que el del técnico Alfredo Arias. “Los tiburones”, durante la clasificación general, llegaron a los 35 puntos, dándole la 2.ª posición.

En el formato Play-offs, Junior se impuso en cuartos de final al Once Caldas de Dayro Moreno y en semifinales al Independiente Santa Fe de Hugo Rodallega.

Ya en la final, Junior se enfrentó a Atlético Nacional, equipo que terminó como líder de la fase de todos contra todos. Durante la ida, que se llevó a cabo en el Estadio Romelio Martínez en Barranquilla, “los tiburones” se impusieron notablemente tras una aplastante victoria de 3-0 con un doblete de Luis Fernando Muriel y Bryan Castrillón.

Junior mantuvo el resultado y ganó en el global 3-1 Foto: Colprensa - David Jaramillo

Durante el partido de vuelta, Atlético Nacional buscó la remontada como lo había hecho anteriormente en el Atanasio Girardot. No obstante, las ocasiones no acertadas del conjunto verdolaga derivaron en un nuevo campeonato para el Junior de Barranquilla.

Junior empata en palmarés con América de Cali y se acerca a Santa Fe y Millonarios

Con la adquisición de un nuevo título, Junior de Barranquilla empata en palmarés con América de Cali en números de trofeos ganados en su historia.

Los únicos equipos del fútbol profesional colombiano que superan al gigante de Barranquilla en títulos son: Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe.

Eso sí, refiriéndonos solamente a ligas ganadas. Junior es la 4.ª más ganadora de este certamen.

Palmarés del fútbol colombiano tras el título de Superliga de Junior de Barranquilla