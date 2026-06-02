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🔴 Junior vs. Nacional hoy, EN VIVO la final de la Liga BetPlay: siga en directo el partido y los goles

En el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla se disputa el juego de ida entre ‘tiburones’ y ‘verdolagas’.

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Redacción Deportes
2 de junio de 2026 a las 12:42 p. m.

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentan por el título de la Liga BetPlay 2026-I. El partido de ida se juega en el Estadio Romelio Martínez, teniendo en cuenta que el Metropolitano todavía sigue en obras de remodelación.

Alfredo Arias dejó por fuera de la final a Carlos Bacca.
Junior anunció su lista de bajas para enfrentar a Atlético Nacional: dos históricos no jugarán

Junior viene de dejar en el camino a Independiente Santa Fe por penales, mientras que Nacional le pasó por encima al Deportes Tolima en ambos partidos de la serie.

Aquí puede seguir la final en directo:

“Nos enfrentamos a un equipo que, merecidamente, fue primero durante todo el semestre. El primero y el segundo llegaron a la final. Tienen una gran nómina, un técnico que debe ser familiar. Ojalá sea un muy buen partido”, declaró Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional parte como favorito, pero necesita refrendar el trabajo hecho durante toda la campaña. “Los números marcan que son dos clubes que quieren pelear por ser campeones y la calidad de jugadores muestran esa intención. Se enfrentan los equipos que han hecho mejor las cosas en este torneo, con la ilusión de hacer las cosas bien”, declaró por su parte Diego Arias.

Minuto a minuto | Junior vs. Atlético Nacional

En Vivo

1:59 p. m.

Así formaría Atlético Nacional

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12:51 p. m.

Posible alineación de Junior

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12:30 p. m.

¿A qué hora es la final de la Liga BetPlay?

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1:59 p. m.

Así formaría Atlético Nacional

Harlen Castillo; Andrés Felipe Román, César Haydar, William Tesillo, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Eduard Bello y Alfredo Morelos.

12:51 p. m.

Posible alineación de Junior

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jean Pestaña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.

12:30 p. m.

¿A qué hora es la final de la Liga BetPlay?

El partido de ida entre Junior y Atlético Nacional empezará a las 7:30 de la noche con transmisión de Win Sports +.