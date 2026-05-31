Junior vs. Atlético Nacional: hora, canal de TV y predicción de la IA en la ida de la final de la Liga BetPlay

Luego de la jornada electoral que definirá el nuevo presidente de Colombia, es ahora el turno para la Liga Betplay, que se paraliza para vivir una de las finales más apasionantes y con mayor rivalidad de los últimos años en el fútbol colombiano. Junior de Barranquilla dejó en el camino a Santa Fe y Atlético Nacional superó al Deportes Tolima, para citarse otra vez en una instancia definitiva.

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Tiburones y verdolagas superaron con categoría la fase del todos contra todos y obtuvieron la ventaja deportiva. Los dos equipos más regulares hasta el momento se ven las caras y se dará el primer sorbo de la final por la estrella de la Liga Betplay antes del Mundial 2026.

Los dirigidos por Alfredo Arias alcanzaron esta final gracias a un fortín inexpugnable como local y una jerarquía colectiva que despertó en las fechas definitivas y que parecía perdido fechas antes. Por su parte, Atlético Nacional revivió su casta copera y parte como gran favorito al título, además con sed de revancha por aquella prematura eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Millonarios.

El ‘primer sorbo’ de esta emocionante definición por el título de mitad de año se disputará en el calor de Barranquilla, un escenario donde la hinchada rojiblanca promete armar una auténtica caldera para sacar una ventaja sustancial. Eso sí, nada quedará escrito en la arenosa, puesto que la gloria y la estrella definitiva de la Liga Betplay se resolverá en el juego de vuelta, ante un marco imponente en el Atanasio Girardot de Medellín.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, finalistas de la liga colombiana. Foto: Colprensa

Es por eso que el Junior se mentaliza para sacar adelante una serie que se ve en desventaja. El partido en el Romelio Martínez se viste como el escenario de su salvación y donde debe sacar una destacada diferencia para rematar de gran forma en la casa de Nacional el próximo fin de semana.

Predicción de la IA para el partido de ida y el posible marcador

Al procesar los datos de rendimiento reciente, la fortaleza de Junior como local (donde registra un invicto destacado) y la propuesta habitualmente cautelosa de Nacional cuando sale de Medellín, la Inteligencia Artificial arroja una tendencia clara de paridad con una leve inclinación para el dueño de casa.

Será un encuentro parejo según la IA, con mucha fricción en la mitad de la cancha y donde los técnicos arriesgarán poco en este primer capítulo. Por ende, Gemini predice un desarrollo sumamente cerrado y el marcador más probable es un triunfo por la mínima para Junior (1-0) o un empate con goles (1-1).

Canal, fecha y hora: Junior vs. Atlético Nacional

Si no se quiere perder ni un solo detalle del primer choque de la gran final, aquí tiene la programación oficial y las señales autorizadas para la transmisión.